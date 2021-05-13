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Лукашенко решился пустить арабские инвестиции в проект «Северный Берег» в Минске

14.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко подписал указ № 186 "О реализации инвестиционного проекта в г. Минске", который по сути запускает практическую реализацию ранее анонсированного девелоперского проекта в северной части Минска с участием инвестора из ОАЭ.

«Документом установлены условия строительства в северной части города на территории в границах МКАД – просп. Победителей - ул. Орловской - Цнянского водохранилища частной компанией "Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед" (Объединенные Арабские Эмираты) экспериментального многофункционального комплекса "Северный Берег", - говорится в официальном комментарии к указу.

Согласно документу, планируется жилая застройка, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв. м.

«В первую очередь планируется возвести здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Инвестиционный проект будет реализован в 2021-2040 годах. Инвестор направит на эти цели средства в сумме более Br10 млрд.», - сказано в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко подписал указ № 186 "О реализации инвестиционного проекта в г. Минске", который по сути запускает практическую реализацию ранее анонсированного...
 
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