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Василия Пильца признали политзаключенным - в Беларуси уже 371 человек
Источник материала: Партизан
Василию Пильцу изменили наказание с «домашней химии» на колонию, сообщает «Весна».
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фото "Весна"
Однако заместитель прокурора Гродно Д. Антонович опротестовал этот приговор, и коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда изменила наказание по приговору на 1 год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор вступил в силу, а сам Василий Пилец направлен в ИУОТ.
«Полагаем, что данное уголовное дело является ярким примером селективного, дискриминационного подхода обвинения и суда к возбуждению и рассмотрению уголовных дел в отношении инакомыслящих», – подчеркивают правозащитники.
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Василию Пильцу изменили наказание с «домашней химии» на колонию, сообщает «Весна».
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