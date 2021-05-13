Валерьяново vs Таборы: какой рынок нам нужен?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первый позиционирует себя как площадка по продаже экологически чистых, натуральных продуктов, второй – как самый дешевый. Sputnik съездил на два рынка, чтобы узнать, как продавцы осваивают новые территории и что думают покупатели о тамошних товарах и ценах.

Валерьяново: "самый экологичный"

Официально новый экорынок называется "Торговый комплекс "Валерьяново". Он появился на месте долгостроя в двух километрах от Минска в прошлом ноябре, аналогов, как заявляют его инвесторы, нет во всей Беларуси.

Добраться до рынка можно на любом автобусе или маршрутке, идущими в сторону Боровлян, или на машине – на территории торгового объекта есть огромная парковка.

Вся жизнь на рынке пока кипит на первом этаже, где развернулись торговые ряды на 140 мест, продовольственный магазин и прочие кофейно-конфетные прилавки. Верхние уровни – а их всего четыре – пока закрыты. По задумке, там будут размещены магазины с экопродукцией. Какой – пока неизвестно.

© Sputnik / Виктор Толочко На территории "Валерьяново" есть огромная парковка

Концепция рынка проста – покупка и продажа овощей, фруктов, мяса и "молочки" с пометкой "эко". То есть всего того, что выращено и произведено без использования удобрений на собственном подворье. Но так ли это на деле?

На входе на рынок нас встречает прилавок с иранскими арбузами, азербайджанскими гранатами, эквадорскими бананами, испанскими апельсинами, турецкими томатами и польскими яблоками. С белорусской "пропиской" здесь лишь тепличные огурцы и капуста. Но это пока, уверяют продавцы: с июня на прилавке появятся отечественные фрукты и овощи, за исключением уж совсем экзотических.

Фермер Юрий с гордостью показывает нам свою продукцию. А гордость его – королевские шампиньоны и баранина, выращенные на собственном подворье.

"Торгую с открытия. Посетителей немного, но свои клиенты у меня уже имеются. Продукция очень высокого качества. У меня такой контингент клиентов, которые приезжают только за качеством. На Комаровке они не будут брать за 34 рубля (один килограмм баранины – Sputnik), лучше возьмут здесь подороже, но очень качественный товар", – поясняет Юрий и рассказывает, почему торгует в "Валерьяново", а не на той же Комаровке.

© Sputnik / Виктор Толочко Белорусских овощей и фруктов на рынке пока немного

"Здесь рядом деревня, где я живу и держу барашков. Сюда удобнее добираться. Да, аренда здесь дороже, но оно того стоит", – говорит фермер.

Фишка экорынка – продукты из оленины. Сюда его поставляет слуцкое охотхозяйство "Белый бор".

"Мы отдаем оленину на обработку на мясокомбинат в Молодечно, делаем тушенку. Она топовая! А ценник у нас, как видите, не сильно высокий: колбаса из оленины – от 6 рублей, тушки – от 18. Килограмм в среднем – 29-68 рублей. Народ берет, кушает, нравится", – констатирует продавец.

© Sputnik / Виктор Толочко Фишка экорынка – продукты из оленины

Есть здесь и другие деликатесы – козий сыр, кровянка, белорусское прошутто, морепродукты, разные соленья. Цены, правда, не для любого кошелька. Килограмм козьего сыра, к примеру, обойдется в 39 рублей. Представлены на рынке и разные агрокомбинаты, которые торгуют всякой всячиной, но в зале пока много пустых витрин и закрытых павильонов. Рынок семимильными шагами начинают осваивать фермеры.

"Это продукция из Щучинского района, выращена как органическая, натуральная. Есть даже специальные сертификаты. "Чистая" говядина стоит у нас не много: ребрышки – 14, шея – 16, лопатка – 18. Самое дорогое – полендвица – 25 рублей. Что-то дешевле по сравнению с магазином, что-то – дороже. Но такого в магазине не купишь, все сделано своими руками", – уверяет нас продавец Мила, до экорынка она отработала 25 лет на Комаровке.

© Sputnik / Виктор Толочко Ценник тут не намного дороже, чем в магазине, а качество – значительно лучше, уверяют продавцы

Спрашиваем про рентабельность и выгоду. По ее словам, "если будешь работать, будет и заработок".

"Люди хотят кушать хорошее мясо. Приезжают продавцы даже с Комаровки и перекупают, чтобы потом продать подороже. Все держится на постоянных покупателях", – продолжает Мила.

В плане санитарии на рынке все красиво. На входе есть умывальники, где можно помыть руки и воспользоваться антисептиком. Прилавки чистые и не блестят от свиной крови (для разделки мяса отведены специальные помещения), а в воздухе не витает жуткий запах рыбных отходов.

© Sputnik / Виктор Толочко На входе есть умывальники, где можно помыть руки и воспользоваться антисептиком

Покупательница Ирина отмечает, что на рынке находиться приятно: тепло и современная отделка. Да и цены здесь, по ее словам, такие же, как и в магазине, а продукция – более высокого качества.

"Цена, наверное, как и всюду. Может, немного дороже, чем в стандартном магазине или на Комаровском рынке. Сюда закупаться хожу, потому что живу недалеко. А продукты действительно хорошего качества – что мясо, что "молочка", – резюмирует она.

Таборы: Бангладеш в миниатюре

В феврале 2020 года продовольственно-вещевого рынка "Лебяжий" в Минске официально не стало. Его закрыли, а землю отдали под жилую застройку.

Новая "Лебяжка" поселилась в деревне Таборы в 10 км от Минска по гродненской трассе М6. Какие-то продавцы переехали в "Мир Моды", что в торговом доме "Ждановичи", остальные отправились осваивать новые территории, надеясь, что их постоянные клиенты будут ездить в Таборы.

Сейчас в "Новый Лебяжий" несколько раз в день ходит маршрутка от станции метро "Каменная Горка". До апреля 2021-го она была бесплатной, нынче же пассажирам, чтобы добраться до рынка, нужно платить 2,5 рубля.

© Sputnik / Виктор Толочко Сейчас в "Новый Лебяжий" несколько раз в день ходит маршрутка от станции метро "Каменная Горка"

Мы приехали на крупнейший в стране и самый дешевый, как он себя позиционирует, оптово-розничный рынок на машине – благо большая стоянка на 700 мест бесплатная. Первое впечатление: сплошной поток машин, которые то и дело хаотично ездят туда-сюда, как в Бангладеш или Индии. ПДД здесь не существует, всем рулят рыночные правила. Больше всего в этом потоке фур, которые разгружают опт. А продавцов больше, чем покупателей.

"Люди слабовато ходят. Да и на маршрутках этих особо не наездишься. Сейчас их еще и платными сделали. С той же Чижовки или Курасовщины три пересадки надо делать. Естественно, они сюда не поедут. Для нас же, продавцов, условия созданы нормальные. Чисто и под навесом", – рассказывает женщина, которая торгует плодоовощной продукцией.

© Sputnik / Виктор Толочко Ценник на овощи и фрукты в Таборах действительно приятный

Ценник здесь действительно приятный. Вот, например, некоторые позиции: апельсины – 2 рубля 30 копеек, яблоки – 1,5-2,5 рубля, груши и клубника – 5 рублей. Капуста и лук – 1,20, морковь и свекла – 1,30, томат – 4,50, редиска и зеленый лук – 55 копеек.

"Старый рынок был лучше", – говорит другой продавец с кавказским акцентом и на секунду задумывается. "Но и тут неплохо. Есть удобства – санузел, умывальники…"

Продавцы из мясомолочных рядов, впрочем, ни на что не жалуются. Покупателей, по их словам, хватает, и хорошо.

© Sputnik / Виктор Толочко Порой кажется, что продавцов больше, чем покупателей

"Мы тут год работаем, как рынок открылся. На старой "Лебяжке" тоже работали. Потом нам дали место здесь. Многие говорят, что с посетителями напряг. А мы не замечаем этого. Ходят, покупают. Стоимость аренды та же – 900 с лишним рублей в месяц", – поясняет продавец мясомолочки.

Ну уж кто действительно скучает в ожидании клиентов, так это "вещевики". За три первых часа работы на рынке мы стали первыми собеседниками для одного из продавцов.

© Sputnik / Виктор Толочко Кто действительно скучает в ожидании клиентов, так это "вещевики"

"Покупатели? Если вы что-нибудь у меня купите, то будете первыми на сегодня", – говорит женщина, которая торгует майками, шортами и всякой "спортивкой". Она одна из первых продавцов, кто переехал сюда год назад. По ее словам, в первые дни продажа шла более-менее неплохо, но когда случилась "корона", народ и вовсе перестал ходить.

"Сейчас ситуация не лучше. Даже выходные не спасают. На прошедших длинных (выходных – Sputnik) людям было не до рынков. Многие еще не знают, что здесь, кроме мандаринов, вещи продаются. Наверное, нужно время, чтобы люди привыкли", – отмечает она.

© Sputnik / Виктор Толочко Многие просто не знают, что в Таборах можно купить не только продукты, но и одежду

Между рядов – пустота. Одна из продавщиц раскладывает белье на прилавках. Интересуемся, как у нее обстоят дела с покупателями.

"Дела идут плохо, намного хуже, чем было год назад. Совсем не весело. Хорошо, что вы пришли, хоть поговорить с кем-то. В среднем 8-10 человек в день приходит. Вроде близко от Минска, но очень неудобно добираться. Маршрутки маленькие и ходят несколько раз в день. Если бы еще автобус какой-нибудь пустили…" – рассуждает она.

Подтверждают это и покупатели – в Таборы, если нет своего транспорта, не наездишься.