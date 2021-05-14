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Александр Ревва рассказал, откуда взялся псевдоним Артур Пирожков

14.05.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шоумен Александр Ревва, который выступает как Артур Пирожков, рассказал, откуда взялся его псевдоним. Он поделился, что его сценическая фамилия связана с его бабушкой. Об этом пишет «Собеседник».


Артур Пирожков на концерте в Минске в марте 2020-го. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам Реввы, сценическая фамилия появилось благодаря его бабушке.

— Бабушка — это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков, — пояснил он.

Недавно в прокат вышел сиквел комедийного фильма «Бабушка легкого поведения», который называется «Прабабушка легкого поведения» с Реввой в главной роли.

— Я раньше делал фильмы про бабушек, а теперь и про прабабушку, потому что меня воспитала моя бабушка, и каждую картину я посвящаю ей, — сказал артист.

«Прабабушка легкого поведения»

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Шоумен Александр Ревва, который выступает как Артур Пирожков, рассказал, откуда взялся его псевдоним. Он поделился, что его сценическая фамилия связана с его...
 
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