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Александр Ревва рассказал, откуда взялся псевдоним Артур Пирожков
Источник материала: Tut.by
Шоумен Александр Ревва, который выступает как Артур Пирожков, рассказал, откуда взялся его псевдоним. Он поделился, что его сценическая фамилия связана с его бабушкой. Об этом
По словам Реввы, сценическая фамилия появилось благодаря его бабушке.
— Бабушка — это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков, — пояснил он.
Недавно в прокат вышел сиквел комедийного фильма «Бабушка легкого поведения», который называется
— Я раньше делал фильмы про бабушек, а теперь и про прабабушку, потому что меня воспитала моя бабушка, и каждую картину я посвящаю ей, — сказал артист.
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Шоумен Александр Ревва, который выступает как Артур Пирожков, рассказал, откуда взялся его псевдоним. Он поделился, что его сценическая фамилия связана с его...
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