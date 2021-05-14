В поисках бенефициара эпидемии COVID-19. Мнение Николюка

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«В ходе заседания мы подробно провели анализ военно-политической обстановки в мире и дали оценку ситуации, которая сложилась как в зоне ответственности ОДКБ, так и в прилегающих регионах. Вынужден отметить, что военно-политическая обстановка в мире сегодня остается сложной и продолжает развиваться под воздействием негативных факторов, основными из которых являются столкновение интересов ведущих государств в различных регионах мира и деятельность военно-политических союзов по расширению собственных сфер влияния».



«Не исключаю, что это кому-то надо было»

«В КНР принят закон, позволяющий карать посетителей ресторанов и харчевен за недоеденные блюда, а средства массовой информации наказывать за прославление обжорства и неумеренных застолий. Документ был утвержден на этой неделе постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей — тамошнего парламента, очень похожего на Верховный совет СССР».



«В японской печати в последнее время появлялись материалы о том, что Китай столкнулся сейчас с проблемой снижения уровня самообеспечения продовольствием и ростом зависимости от его импорта. Что, как утверждается, не может не беспокоить верхушку правящей Компартии».



«…прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений: закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, а государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке».

«Не исключаю, что это кому-то надо было. Но то, что этим многие воспользовались, наверное, для присутствующих здесь не является секретом».

Знать-то он знает…

«Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а сильно упрекают, показали свою эффективность. Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В поисках бенефициара эпидемии COVID-19. Мнение Николюка «Не исключаю, что это кому-то надо было. Но то, что этим многие воспользовались, наверное, для присутствующих здесь не является секретом».

Владимир Высоцкий пел о шпионках «с крепким телом» — «Ты их в дверь — они в окно!». Опасения лирического героя не были высосаны из пальца. Только в БССР и только с августа 1937 г. по сентябрь 1938 г. были арестованы 21 407 «польских шпионов, диверсантов и участников повстанческих организаций», 563 человека «немецкой агентуры», 1459 — латышской.До подобной статистики в независимой и суверенной Беларуси еще далеко. Но независимость и суверенитет — это наши главные достижения! Или не главные? Хотелось бы посмотреть на тех, кто считает иначе.С голубого ручейка начинается река, а мировые войны начинаются с провокаций. Поводом для начала Первой, если кто запамятовал, послужило убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Поводом для начала Второй — инсценировка нападения поляков на немецкую радиостанцию (операция «Консервы»).Была бы причина, а повод найдется. Разворачивающаяся на наших глазах масштабная информационная кампания по подрыву стабильности против отдельных стран ОДКБ — тому подтверждение.Приведу цитату из итогового заявления генерального секретаря ОДКБна заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ:Нет, не зря секретари советов безопасности едят свой хлеб с маслом. Любимые города могут спать спокойно, сколько бы ни сталкивались интересы ведущих государств в различных регионах мира.Любопытную информацию сообщил на днях сайт радиостанции «Эхо Москвы»:Радиостанция «Эхо Москвы» — это вам не телеграмм-каналы, которые есть никто и звать никак, к тому же финансируемые на деньги Госдепа. Владеет «Эхом Москвы» «Газпром», национальное достояние России.Что же заставило китайских товарищей принять столь неординарный закон? Не исключено, что взбалмошность их лидера Си Цзиньпина, получившего право находиться у власти неограниченное количество сроков. Есть такое мнение. Почему бы не почудить, коль несменяемый.Однако имеется объяснение и посерьезней:Республика Беларусь — чистый экспортер продовольствия. В 2020 г. экспорт превысил импорт в 1,7 раза ($ 4,5 млрд vs. $ 2,7 млрд). Тем не менее тема продовольственной безопасности постоянно беспокоит руководителя государства. Совещание, состоявшееся 29 апреля во Дворце Независимости, — пример такого беспокойства.По сложившейся традиции совещание началось с очередной страшилки. Цитирую по пресс-релизу:Статистика обоснованность страшилки подтверждает: в 2020 г. объем международной торговли товарами сократился на 6%, услугами — на 16,5%.В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) негативная статистика напрямую связывается с эпидемией COVID-19. Участников совещания во Дворце Независимости такое объяснение не устроило. Идя «от жизни» по проторенной годами дорожке, они предложили свое видение проблемы:К сожалению, имя бенефициара (того, «кому надо было») на совещании не прозвучало. Но в любом случае искать его среди недоброжелателей Белорусской модели особого смысла нет. Наши недоброжелатели сконцентрированы в Гейропе и в США, т.е. в странах, максимально пострадавших от эпидемии.Вернемся к статистике: торговля товарами сократилась на 6%, услугами — на 16,5%. Но среди стран, обладающих крупнейшими экономиками, лидером по доле услуг в ВВП являются США (77%). Далее следуют Великобритания (71%) и Франция (70%). В Китае доля услуг в ВВП составляет 52%.За цитаделью мирового империализма Беларуси не угнаться, но огорчаться не следует. Мы в тренде. С 2009 по 2019 гг. вклад сферы услуг в ВВП увеличился с 42,2% до 48,4% при одновременном снижении доли производства с 44,2% до 38,5%.И хотя имя бенефициара во Дворце Независимости не прозвучало, но для участников совещания тайной оно не стало. Продолжу цитирование:По поводу способности диктатуры показывать свою эффективность, а не что-то иное, можно и поспорить. Эффективность валовыми показателями не измеряется. В животноводстве, например, растет падеж скота. И это несмотря на то, что «Генеральный прокурор хорошо знает, что это зона ответственности прокуратуры».Знать-то он знает, но в состоянии ли Генеральный прокурор лично дойти до каждой обосранной коровы? А если и дойдет, то кто тогда будет противостоять протестунам и западным кукловодам?