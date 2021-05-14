Девушка запечатлела на фото, как ее собака ловит мяч – снимок рассмешил Сеть

Источник материала: ОНТ

Жительница США опубликовала в Facebook фотографию своего пса по кличке Таккер, которая рассмешила интернет-пользователей.

Девушка играла с собакой во дворе дома и решила бросить питомцу мяч. Реакцию животного хозяйка запечатлела на фото – получился забавный кадр, на котором пес радостно ловит мяч.





Снимок так понравился другим интернет-пользователям, что они решили поделиться смешными кадрами своих четвероногих.









ФОТО: Facebook

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram