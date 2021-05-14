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Девушка запечатлела на фото, как ее собака ловит мяч – снимок рассмешил Сеть

14.05.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка запечатлела на фото, как ее собака ловит мяч – снимок рассмешил Сеть

Жительница США опубликовала в Facebook фотографию своего пса по кличке Таккер, которая рассмешила интернет-пользователей.

Девушка играла с собакой во дворе дома и решила бросить питомцу мяч. Реакцию животного хозяйка запечатлела на фото – получился забавный кадр, на котором пес радостно ловит мяч.


Снимок так понравился другим интернет-пользователям, что они решили поделиться смешными кадрами своих четвероногих. 



ФОТО: Facebook

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Жительница США опубликовала в Facebook фотографию своего пса по кличке Таккер, которая рассмешила интернет-пользователей. Девушка играла с собакой во дворе дома и...
 
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