|
Девушка запечатлела на фото, как ее собака ловит мяч – снимок рассмешил Сеть
Источник материала: ОНТ
Жительница США опубликовала в Facebook фотографию своего пса по кличке Таккер, которая рассмешила интернет-пользователей.
Девушка играла с собакой во дворе дома и решила бросить питомцу мяч. Реакцию животного хозяйка запечатлела на фото – получился забавный кадр, на котором пес радостно ловит мяч.
Снимок так понравился другим интернет-пользователям, что они решили поделиться смешными кадрами своих четвероногих.
ФОТО: Facebook
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница США опубликовала в Facebook фотографию своего пса по кличке Таккер, которая рассмешила интернет-пользователей. Девушка играла с собакой во дворе дома и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)