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Как будто так и было. Художник поместил голливудских героев в советское кино и наоборот - оцените

14.05.2021 07:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

AFISHA.TUT.BY всей душой любит российского иллюстратора под ником Klod Mande, который не устает соединять кадры из советских и иностранных фильмов так, чтобы это выглядело забавно. Уже в третий раз мы показываем вам его работы, а самых насмотренных просим угадать, какие картины «бог фотошопа» совместил в рамках одного коллажа. Попробуете?

Художник Klod Mande известен в Рунете тем, что сочетает в одном кадре голливудский гламур и колорит советского кино. Отвлекитесь от новостей и попытайтесь узнать, какие фильмы и сериалы художник совместил на своих коллажах (в этот раз задания посложнее, чем раньше).


Узнаете оба фильма? Если нет, вот подсказка

«Малефисента» и «Кавказская пленница»


Что за фильмы?

«Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Джентльмены удачи»


Что за фильмы?

«Москва слезам не верит» и «Изгоняющий дьявола» («Очень страшное кино 2» тоже зачет)


Что за фильмы?

«Пираты Карибского моря» и «Трое в лодке, не считая собаки»


Что за фильмы?

«Джанго освобожденный» и «Иван Васильевич меняет профессию»


Что за фильмы?

«Операция „Ы“» и «Карты, деньги, два ствола»


Что за фильмы?

«Старик Хоттабыч» и «Аладдин»


Что за фильмы?

«Служебный роман» и «Бойцовский клуб»


Что за фильмы?

«Турист» и «Москва слезам не верит»


Что за фильмы?

«Убойные каникулы» и «Операция „Ы“»

Если этого вам показалось мало, за добавкой коллажей от Клода Манде — сюда и сюда.

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Теги: Новости
 
 
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AFISHA.TUT.BY всей душой любит российского иллюстратора под ником Klod Mande, который не устает соединять кадры из советских и иностранных фильмов так, чтобы это выглядело...
 
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