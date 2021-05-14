Как будто так и было. Художник поместил голливудских героев в советское кино и наоборот - оцените

Источник материала: Tut.by

AFISHA.TUT.BY всей душой любит российского иллюстратора под ником Klod Mande, который не устает соединять кадры из советских и иностранных фильмов так, чтобы это выглядело забавно. Уже в третий раз мы показываем вам его работы, а самых насмотренных просим угадать, какие картины «бог фотошопа» совместил в рамках одного коллажа. Попробуете?

Художник Klod Mande известен в Рунете тем, что сочетает в одном кадре голливудский гламур и колорит советского кино. Отвлекитесь от новостей и попытайтесь узнать, какие фильмы и сериалы художник совместил на своих коллажах (в этот раз задания посложнее, чем раньше).





Узнаете оба фильма? Если нет, вот подсказка «Малефисента» и «Кавказская пленница»





Что за фильмы? «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Джентльмены удачи»





Что за фильмы? «Москва слезам не верит» и «Изгоняющий дьявола» («Очень страшное кино 2» тоже зачет)





Что за фильмы? «Пираты Карибского моря» и «Трое в лодке, не считая собаки»





Что за фильмы? «Джанго освобожденный» и «Иван Васильевич меняет профессию»





Что за фильмы? «Операция „Ы“» и «Карты, деньги, два ствола»





Что за фильмы? «Старик Хоттабыч» и «Аладдин»





Что за фильмы? «Служебный роман» и «Бойцовский клуб»





Что за фильмы? «Турист» и «Москва слезам не верит»





Что за фильмы? «Убойные каникулы» и «Операция „Ы“»

Если этого вам показалось мало, за добавкой коллажей от Клода Манде — сюда и сюда .