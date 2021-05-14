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Как будто так и было. Художник поместил голливудских героев в советское кино и наоборот - оцените
Источник материала: Tut.by
AFISHA.TUT.BY всей душой любит российского иллюстратора под ником Klod Mande, который не устает соединять кадры из советских и иностранных фильмов так, чтобы это выглядело забавно. Уже в третий раз мы показываем вам его работы, а самых насмотренных просим угадать, какие картины «бог фотошопа» совместил в рамках одного коллажа. Попробуете?
Художник Klod Mande известен в Рунете тем, что сочетает в одном кадре голливудский гламур и колорит советского кино. Отвлекитесь от новостей и попытайтесь узнать, какие фильмы и сериалы художник совместил на своих коллажах (в этот раз задания посложнее, чем раньше).
Узнаете оба фильма? Если нет, вот подсказка
«Малефисента» и «Кавказская пленница»
Что за фильмы?
«Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Джентльмены удачи»
Что за фильмы?
«Москва слезам не верит» и «Изгоняющий дьявола» («Очень страшное кино 2» тоже зачет)
Что за фильмы?
«Пираты Карибского моря» и «Трое в лодке, не считая собаки»
Что за фильмы?
«Джанго освобожденный» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Что за фильмы?
«Операция „Ы“» и «Карты, деньги, два ствола»
Что за фильмы?
«Старик Хоттабыч» и «Аладдин»
Что за фильмы?
«Служебный роман» и «Бойцовский клуб»
Что за фильмы?
«Турист» и «Москва слезам не верит»
Что за фильмы?
«Убойные каникулы» и «Операция „Ы“»
Если этого вам показалось мало, за добавкой коллажей от Клода Манде —
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AFISHA.TUT.BY всей душой любит российского иллюстратора под ником Klod Mande, который не устает соединять кадры из советских и иностранных фильмов так, чтобы это выглядело...
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