Белорус купил машину через подборщика и остался недоволен. Подборщик говорит, что нашел лучшее авто за эти деньги

Источник материала: Tut.by

В последнее время в Беларуси стали популярны так называемые автоподборщики. Это люди — частники или сотрудники фирм — которые помогают найти на рынке подходящий автомобиль. Они выносят вердикт по технической части, например, определяют, не скручен ли пробег у автомобиля и есть ли какие-то скрытые дефекты после аварий, но окончательное решение за покупателем. Естественно, как и в других сферах услуг, между подборщиками и покупателями авто случаются конфликты. О такой ситуации рассказал наш читатель Валентин, который считает, что компания «схалтурила и подобрала ему плохой автомобиль».



Тот самый автомобиль Toyota Avensis 2005 года, который был куплен Валентином из Столина

«Через две недели после покупки узнал, что в ремонт нужно вложить минимум 1000 рублей»

По словам Валентина Сацкевича из Слонима, компанию AUTOLEGEND, которая занимается автоподбором, он нашел во «ВКонтакте». Забегая вперед, отметим, что юридически эта компания является индивидуальным предпринимателем Егором Гришковым, который сам и подбирал автомобиль.

29 марта Валентин заполнил заявку на подбор автомобиля под ключ по заданным параметрам. Валентин хотел дизельный универсал с работающим кондиционером, не старше 20 лет, на механике, в районе 5400 — 6200 долларов. Приоритетная модель — Toyota Avensis. Но если хорошего автомобиля не найдется, можно рассматривать также Mazda 6, Honda Accord, Toyota Corolla Verso, Skoda Oktavia, Audi A4, KIA Carrens. Стоимость услуги подборщика — 450 рублей.



За автомобиль ее предыдущий владелец просил 6500 $. Подборщики сбили цену до 5900 $

— Спустя некоторое время подходящая машина была найдена, к покупке мне был рекомендован универсал Toyota Avensis 2005 года, который продавался в Могилеве. В разговоре со мной Егор сообщил, что есть только вопрос по сцеплению, а так это самый лучший автомобиль среди продаваемых сейчас на рынке. О других проблемах, которые всплыли при эксплуатации, не было сказано. Как выяснилось позже, автомобиль даже не был осмотрен снизу на подъемнике, — говорит Валентин.

А вот проблемы, по словам водителя, выявились уже в течение первых двух недель эксплуатации автомобиля.

— На СТО в Столине машину подняли на подъемнике. Выяснилось, что турбина гонит масло, также при езде слышен свист — турбину надо менять. Отреставрированная и отрегулированная турбина с учетом сдачи неисправной стоит около 500 рублей, снять-поставить турбину стоит 180 рублей. Итого около 680 руб. Далее, после подъема увидели сплошную коррозию и начало разрушения заднего правого нижнего рычага. Стоимость б/у рычага из России с доставкой — около 150 рублей. Замена — не меньше 50 рублей. Итого еще минимум 200 рублей.



По мнению подборщиков, автомобиль с пробегом в 380 тысяч километров отлично сохранился

Но это еще не всё. По словам, Валентина, при проверке обнаружилось еще несколько ошибок.

— Ошибка второго датчика температуры отработавших газов, стоимость устранения проблемы пока неизвестна. А еще при наружном осмотре выяснилось, что датчик расходомера и датчик давления выхлопного газа соединены «колхозным» способом — проводком, поэтому пока даже неизвестно, в каком из них точно неисправность. Стоимость б/у датчика давления выхлопного газа — 264 рубля минимум, средняя цена датчика массового расхода воздуха около 40 руб. Итого около 300 рублей, если проблема будет только в датчиках. Также выскочила ошибка боковой подушки безопасности. Ее стоимость — 100−180 рублей.

Кроме этого, Валентину не понравился средний расход автомобиля — 10 литров на 100 км, что, по его мнению, является чрезмерно высоким для дизеля.

Правда, документов с СТО, подтверждающих все эти дефекты, у Валентина нет.

— Наши столинские СТО такие документы не выдают, для этого надо ехать в Минск в фирменный центр Toyota, — сказал Валентин. — Ели бы мне сразу сообщили о такой куче проблем, то я бы сто раз подумал о покупке этой машины, — уверен Валентин.

«Человек за 450 рублей получает гарантию, что не купит кота в мешке»

— Большинство компаний не подбирают автомобили старше 10 лет. Но, к сожалению, в нашей стране далеко не все имеют возможность купить более-менее свежую машину. Мы же беремся за заказы в низком ценовом сегменте — до 7, даже до 5 тысяч долларов. Наши услуги оправданны. Человек за 450 рублей получает гарантию, что не купит кота в мешке. По крайней мере, он будет знать об автомобиле больше, чем он увидит самостоятельно — даже на СТО, — рассказывает предприниматель Егор Гришков.



Фото «с косяками», которые подборщики слали заказчику

Он говорит, что за 5 лет работы таких ситуаций, как с Валентином, у него не было. Свой рассказал подборщик сопровождает демонстрацией переписки в мессенджере и даже прослушиванием записи телефонного разговора с недовольным клиентом.

— Валентин хотел дизельный универсал, и я сразу объяснил ему, что это будут машины с большим пробегом, так как целевая аудитория таких авто — люди, которые много ездят. Наша задача состояла в том, чтобы найти наилучший автомобиль, с чем мы благополучно справились, — считает предприниматель.

Нужно отметить, что стоимость 450 рублей — не окончательная. Если для подбора специалисту нужно выезжать в другой город, клиент оплачивает стоимость топлива — сумма оговаривается отдельно в каждом конкретном случае. А еще автоподборщики берут «комиссию» от стоимости торга — 30% от сбитой цены.



По мнению подборщиков, они сообщили Валентину обо всех недостатках, которые смогли обнаружить





— Лично с Валентином мы никогда не встречались, все общение происходило в Viber и по телефону. Он заполнил электронный бланк договора, вписал туда свои требования к машине, вставил туда свою отсканированную подпись и прислал нам. После получения предоплаты мы приступили к работе.

По словам Егора, он с напарником посмотрел около 15 автомобилей в Минске, Борисове и Могилеве. По каждой машине отписывались заказчику и сообщали все нюансы, присылали фотографии с дефектами. Поездку по маршруту Минск — Борисов — Могилев — Борисов оценили в 140 рублей, Валентин с этой суммой согласился.

— В результате в Могилеве мы посмотрели около пяти автомобилей и нашли отличный вариант. Avensis, который продавал полковник милиции, внезапно оказался живым. За 4,5 года работы это практически самый живой Avensis по кузову, который я видел. Машине 15 лет, она без единого окраса, при этом на ней практически нет ржавчины — кроме передней правой двери, там на кантике совсем чуть-чуть. Сбросили Валентину фотографии — они не очень красивые, машина была немытая. Он сразу отписал — мол, я это брать не буду. Но мы объяснили, что на самом деле машина хоть и выглядит некрасиво, но она в неплохом техническом состоянии.





В итоге Валентин все-таки купил этот автомобиль, однако на сделку он поехал самостоятельно и заверил, что окончательно рассчитается с подборщиками чуть позже.

— Как правило, мы сами сопровождаем сделку купли-продажи машины — помогаем быстро переоформить и так далее. К тому же своим присутствием мы снимаем риск, что с момента осмотра машина стала хуже. Бывает так, что мы смотрим машину, оставляем задаток, приезжаем на следующий день ее оформлять — а там стоит другой аккумулятор и другая резина. После подписания договора купли-продажи и регистрации машины в ГАИ мы осуществляем с клиентом окончательный расчет.

Но денег от Валентина Егор с напарником больше не увидели. Зато через две недели увидели злые сообщения в Viber.

«Из-за свиста турбины мы сторговали 600 долларов»

Егор пояснил вопросы Валентина к качеству машины, которые возникли уже в процессе эксплуатации. В частности, по словам Егора, в тот день, когда подборщики были в Могилеве, возможности осмотреть машину на подъемнике не было, об этом Егор сообщил Валентину.

— То есть о ржавом рычаге подвески мы не умолчали, а просто не могли знать об этом дефекте. О постороннем звуке турбины мы также сообщали Валентину, — рассказывает Егор. — О свисте рассказывал сам владелец. Собственно, из-за турбины мы и торговались с ним. Изначально машина стоила 6500 долларов, в итоге договорились на 5900 долларов, то есть фактически «выбили» 600 долларов на устранение неисправностей. Ошибки по подушке во время нашего осмотра не было. А вот датчик расходомера есть на фотографии — там действительно к нему подведено внешнее питание, мы об этом сказали Валентину, а также приложили скриншот ошибок компьютерной диагностики. По поводу расхода топлива: паспортный расход в городе у Avensis — 9 литров. Учитывая усталость топливной аппаратуры, 10 — это нормальный расход. В любом случае мы же не знаем, как Валентин эксплуатирует машину.

По словам Егора, Валентин получил 15-летнююю машину в полностью исправном состоянии: она не гнилая и без окрасов, к тому же ниже среднерыночной стоимости.





Покупатель же обвинил подборщиков в том, что сделка была заказная, и отправил им на почту письмо, которое назвал «досудебной претензией». В тексте он ссылается на Закон «О защите прав потребителей», согласно которому «потребитель имеет право на надлежащее качество, в том числе безопасность услуг». А еще — на «возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков услуги, в том числе на компенсацию морального вреда».

— В своей претензии я предложил урегулировать вопрос и определить, каким образом компания возместит мне убытки по устранению недостатков автомобиля. В противном случае я буду вынужден обратиться в суд для устранения недостатков, возврата уплаченной мною суммы предоплаты, возмещения морального вреда, — считает Валентин.

Дойдет ли дело до суда?

Как оказалось, есть еще один нюанс этой сделки: нормального договора — на бумаге, в двух экземплярах, подписанный обеими сторонами — не было.

— Мы это сделали в целях удобства, — объясняет Егор. — Человек издалека, поэтому мы решили заключить договор по факту покупки автомобиля — вместе с актом выполненных работ, квитанцией и так далее. В юриспруденции это называется «договор заключен путем конклюдентных действий». Если дело дойдет до суда, то мы, конечно, не будем отрицать, что находимся с Валентином в договорных отношениях.