ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении

14.05.2021 07:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении.

Соответствующее сообщение он опубликовал в ночь на пятницу, 14 мая, в социальной сети Facebook на армянском языке.

"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Их необходимо немедленно отозвать. Я снова говорю армянскому народу, что Франция едина (с вами - Ред.) и останется таковой", - написал Макрон, передает DW.

В четверг вечером состоялся телефонный разговор Макрона с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Речь в нем также шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Для снятия напряженности в регионе администрация Макрона предлагает использовать каналы Совета Безопасности ООН.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась после того, как в среду Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении.

Пашинян собрал экстренное заседание Совета безопасности республики и назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить обстрелы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by