Макрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении

Источник материала: АФН

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска с территории Армении.

Соответствующее сообщение он опубликовал в ночь на пятницу, 14 мая, в социальной сети Facebook на армянском языке.

"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Их необходимо немедленно отозвать. Я снова говорю армянскому народу, что Франция едина (с вами - Ред.) и останется таковой", - написал Макрон, передает DW.

В четверг вечером состоялся телефонный разговор Макрона с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Речь в нем также шла о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Для снятия напряженности в регионе администрация Макрона предлагает использовать каналы Совета Безопасности ООН.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась после того, как в среду Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении.

Пашинян собрал экстренное заседание Совета безопасности республики и назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении.