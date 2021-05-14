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Генсек ООН призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить обстрелы

14.05.2021 07:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Палестину к немедленной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа.

«Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в (секторе. — РБК) Газа и Израиле. Погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей», — написал он в своем Twitter.

Гутерриш отметил, что обострение обстановки «может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе», передает РБК.

Ранее постоянный представитель США при международной организации Линда Томас-Гринфилд сообщила, что государства — члены Совета Безопасности ООН обсудят эскалацию напряженности между Израилем и Палестиной 16 мая.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились на фоне протестов и столкновений в Восточном Иерусалиме, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, из-за выселения арабских семей. 10 мая в ситуацию вмешались боевики палестинского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, после чего стороны начали наносить ракетные удары по территориям друг друга.

Всего за это время палестинские боевики запустили более 1,6 тыс. ракет, часть из которых упала, часть — была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный щит». В ответ на ракетные удары ХАМАС израильская армия поразила около 600 военных объектов боевиков.

14 мая Армия обороны Израиля сообщила о начале атаки в секторе Газа воздушными и наземными подразделениями.

 
 
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Палестину к немедленной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа.
 
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