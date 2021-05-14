" Драться за деньги мне неинтересно": Хабиб не будет драться с чеченцем





Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов уже объяснял, что драться за деньги ему неинтересно.





пишет Sputnik. О готовности выплатить гонорар бывшему чемпиону UFC в легком весе ранее заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров,Sputnik.





"Я знаю, что Хабиб — это проект UFC, конечно, в этой организации он всех порвал, но я готов дать ему любой гонорар, если он выступит в клубе "Ахмат" и одержит победу над нашим бойцом", – цитирует Кадырова издание "Грозный-Информ".





"Вы разбудили зверя": Макгрегор продолжает "разогревать" бой с Порье

Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе 7 апреля 2018 года. Тогда он единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту. Хабиб трижды защитил титул в боях против ирландца Конора Макгрегора, а также американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. В октябре 2020 года он объявил о завершении профессиональной карьеры, а затем был исключен из всех рейтингов UFC.





Об отказе выходить на ринг ради денег Нурмагомедов рассказывал американскому телеканалу ESPN.





"Это очень сложно, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги, когда есть силы продолжать, и ты всему этому говоришь нет. Люди, возможно, никогда меня не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение", – сказал тогда он.





32-летний Хабиб провел в смешанных единоборствах 29 боев и не потерпел ни одного поражения. За восемь лет в UFC он провел 13 побед и победил всех соперников.















