ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спикер Сейма Литвы: Очень надеюсь, что это не вопрос очень далекого будущего, когда мы увидим изменение ситуации в Беларуси

14.05.2021 07:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Режим обязательно рухнет.

Спикер Сейма Литвы: Очень надеюсь, что это не вопрос очень далекого будущего, когда мы увидим изменение ситуации в Беларуси
Обо этом в интервью украинской службе «Радио Свобода» рассказала спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

- Литва всегда была большим другом белорусского народа, но особенно с тех пор, как в августе прошлого года начались акции протеста. Как вы думаете, как долго будет находиться у власти Александр Лукашенко, несмотря на то, что протестная активность снизилась? И что может сделать ЕС, чтобы помочь восстановить демократию в Беларуси?

- Мы стараемся делать все, чтобы поддержать демократическую оппозицию в Беларуси, но также поддерживать межличностные отношения с нашими соседями, которые очень близки нам. Всего десятки километров отделяют нас от страны, которая, кажется, находится в совершенно другой реальности. Это очень странное чувство. Но это вызывает в литовском обществе большую симпатию. Когда в августе прошлого года были объявлены результаты фальшивых выборов в Беларуси, в Литве прошли огромные демонстрации - «Дорога свободы», соединявшая Вильнюс и границу с Беларусью, в которых приняли участие около 50 тысяч человек. Так что это была впечатляющая демонстрация намерения помочь соседям.

Что может быть сделано? Мы организуем множество масштабных мероприятий с участием демократической оппозиции Беларуси, интеллигенции и ученых. Мы стараемся привлечь внимание политиков из крупных стран ЕС к ситуации в Беларуси. В этом контексте ситуация немного похожа на нашу деятельность в отношении Украины. Очень важно, чтобы ни один политик в ЕС не начал думать, что статус-кво - это нормально, что мы ничего не можем с этим поделать.

Когда мы говорим о Лукашенко, о конце его режима, мы должны понимать, что такие режимы не падают после первого удара. Мы должны продолжать бороться и наносить эти удары.

В литовском парламенте мы взяли под опеку некоторых политических заключенных, которые были заключены в тюрьму без предъявления обвинений или по сфабрикованным обвинениям и содержались в ужасных условиях в течение многих месяцев. И, конечно же, они стали мучениками этого режима.

Очень надеюсь, что это не вопрос очень далекого будущего, когда мы увидим изменение ситуации в Беларуси, потому что мы видим много перспективных представителей молодого поколения политиков, которые стремятся до конца бороться за демократию в этой стране.

Перевод: charter97.org
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский бизнес: волк, корова или лошадь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by