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Белорусский бизнес: волк, корова или лошадь?
Источник материала: Партизан
О том, как менялась роль частного бизнеса в экономике современной Беларуси и какой она является сегодня, в интервью газете «Белорусы и рынок» рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов.
— Как менялась роль бизнеса в современной истории Беларуси?
— Если говорить о стране в целом, то для начала нужно отметить, что любой бизнес развивается в определенной институциональной среде. Есть формальные институты, среди которых — законодательство, определяющее рамки для предпринимательской деятельности и регулирующее поведение бизнеса, условия и правила его работы. Есть и неформальные институты — то, что не написано на бумаге, но влияет на среду для бизнеса. К ним можно отнести и ценности общества, и отношение к предпринимательской активности, и правоприменительную практику, из которой понятно, пытаются ли чиновники или контролирующие органы найти недостатки в деятельности бизнеса или поддержать его.
Бизнес не развивается в изолированном от общества контексте, и формальные и неформальные институты — это две группы факторов, которые влияют на его деятельность. И эти факторы с течением времени заметно менялись: формальные институты — быстрее, неформальные — медленнее.
— В чем эти изменения выражались?
— Основной особенностью первой половины 90-х, когда зарождался белорусский бизнес, было то, что формальные институты, связанные с советской эпохой, уходили, а новые еще не зародились. Это создавало определенную турбулентность и в то же время новые возможности для предпринимательской деятельности. В 90-х бизнесы росли как грибы после дождя. Многие предприниматели, которые тогда начинали бизнес, рассказывают, что на регистрацию стояли очереди и трудно было выбрать название фирмы, которое не было уже кем-то задействовано.
Бизнес формировался в условиях неопределенности, значительная часть предпринимателей вела полулегальную деятельность. Но со временем развивалось рыночное регулирование, одновременно ужесточались условия ведения бизнеса, и компании начинали входить в белую зону. Бизнес понимал, что налоги платить нужно, зарплату в конвертах платить не стоит, а работать лучше в офисе, чем в гараже. В этом контексте начали формироваться ценности белорусского бизнеса.
Если говорить о неформальных институтах, то в этот период публичная риторика властей не благоприятствовала развитию частного сектора. Частный бизнес тогда рассматривался как придаток госсектора. В то время делалась ставка на развитие госпредприятий. Но и небольшие частные бизнесы находили возможности и рынки, на которых они могли органично развиваться. Многие успешные компании, которые сегодня на слуху, несмотря на сложности, достигли возраста 25—30 лет. Эти бизнесы не были связаны с госсектором, работали в своих нишах, многие из них смогли выйти на экспортные рынки и устойчиво развивались.
Во второй половине 2000-х отношение к бизнесу начало меняться. Когда стало очевидно, что инвестиции в госпредприятия не могут обеспечить качественный экономический рост, началась либерализация законодательства. В этот период частный бизнес уже рассматривали не как придаток госсектора, а как один из двигателей экономики. Поэтому с середины нулевых многое было сделано для совершенствования условий развития бизнеса, появлялись положительные стимулы для выхода из тени максимального числа компаний. И бизнес, который до этого был под жестким прессом, позитивно воспринимал многие инициативы. Достаточно вспомнить первый декрет о ПВТ, который позволил компаниям работать в прозрачной среде и не прятать зарплаты. Публичная риторика по сравнению с 90-ми тоже изменилась, гораздо меньше стали говорить про «вшивых блох», формировалось более благоприятное отношение к предпринимательству и частной инициативе в обществе.
— Это послужило основной причиной изменения отношения к бизнесу в обществе?
— Изменению отношения способствовала и сама история бизнеса. В России и Украине многие компании благодаря близости к государственной власти вырастали из разного рода мутных схем с приватизацией. Впоследствии такой бизнес воспринимался как что-то нечестное. Большинство белорусских компаний вынуждены были развиваться в сложных условиях и к тому же постоянно находились в поле зрения контролирующих органов. И общество знает, что наш бизнес вырос не благодаря каким-то связям и удачной приватизации, а за счет компетенций и целеустремленности предпринимателей.
— Что можно сказать о роли и условиях деятельности белорусского бизнеса сегодня?
— Сегодня мы имеем по-прежнему растущий частный сектор. Каждый экономический кризис, который случался в Беларуси, только увеличивал значение частного сектора в экономике. В итоге госсектор перестал быть нанимателем последней инстанции, численность работающих в нем постоянно сокращается, причем это происходит не только в кризис, но и в периоды относительной экономической стабильности. Несмотря на то что частный бизнес является более чувствительным к кризисам и шокам, на стадии восстановительного роста именно он вытягивает экономику и абсорбирует значительную часть людей, уволенных с госпредприятий.
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