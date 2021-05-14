В Беларуси целесообразно создать национальную систему углеродного регулирования

Таков один из выводов содержащийся в работе «Мониторинг зеленой экономики: пограничный корректирующий углеродный механизм», подготовленной экспертами Центра экономических исследований BEROC Надеждой Батовой и Ириной Точицкой.





В работе отмечается, что «Европейский зеленый курс» – это новая стратегия роста, направленная на преобразование ЕС в справедливое и процветающее общество с современной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной экономикой, которая достигнет к 2050 г. углеродной нейтральности, и ее рост не будет зависеть от использования ресурсов. Однако этот курс не только требует внутренних инвестиций ЕС, но и признав заставить делать аналогичные финансовые вливания и другие экономики, желающие экспортировать в Евросоюз свою продукцию. Для этих целей создается «пограничный корректирующий углеродный механизм» (ПКУМ).





Внедрение «пограничного корректирующего углеродного механизма» было анонсировано на международном уровне в рамках Давосского экономического Форума в январе 2020 г. Урсулой фон дер Ляйен. В ее докладе акцентировалось внимание на том, что «нет смысла только в сокращении парниковых газов у себя дома, если мы увеличиваем импорт парниковых газов из-за границы». Также поднималась проблема «утечки углерода», так называемой «парниковой миграции» в связи с тем, что производство переносится из ЕС в другие страны с менее амбициозными целями по сокращению выбросов парниковых газов и на смену продуктам из ЕС приходит более углеродоемкий импорт.





С целью продвижения и внедрения пограничного корректирующего углеродного механизма Еврокомиссией была разработана соответствующая дорожная карта, а также предложен проект мер включая возможное:





- введение НДС для всех товаров, реализуемых в ЕС (как на зарубежных, так и - внутренних производителей);

- введение ПКУМ на импорт отдельных углеродоемких видов продукции (его размер будет зависеть от стоимости выбросов СО2 в рамках европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов);

- распространение действия Европейской системы торговли выбросами (EU ETS) на «углеродный след» импортных товаров; в этом случае их экспортерам/ производителям придется приобретать европейские разрешения на выбросы (EU Allowances (EUA).





В мониторинге обращается внимание, что требования по измерению, отражению в отчетности и учету затрат, связанных с углеродным следом товаров, уже действуют в ЕС, и в скором времени они могут быть распространены и на компании, экспортирующие продукцию в Европу. Привлекательность европейского рынка будет вынуждать остальные страны принимать дополнительные меры по ограничению выбросов и разработке собственного национального климатического законодательства. Государства-торговые партнеры имеющие собственные системы углеродного ценообразования (Австралия, Канада, Китай, Япония и др.) могут быть освобождены от уплаты данного сбора при условии заключения дополнительных торговых соглашений с ЕС. А странам, не имеющим таковой, в том числе в Беларуси необходимо будет разработать и реализовать комплекс мер по снижению рисков от введения ЕС пограничного корректирующего углеродного механизма, создать национальную систему торговли углеродными квотами и интегрироваться в мировую систему торговли углеводородом.





Ведь, как говорится в мониторинге, по оценкам белорусских экспертов, уже на первом этапе торговые ограничения вследствие введения трансграничного углеродного налога коснутся 25-30 % белорусских товаров, которые экспортируются в ЕС, и в дальнейшем их доля будет увеличиваться. К 2026 г. около 80 % товаров, поставляемых в ЕС, будут обложены углеродным налогом.





«В целях поддержания конкурентоспособности белорусской экономики целесообразно создать национальную систему углеродного регулирования, включающую систему учета выбросов парниковых газов и их поглощения экосистемами; соответствующую нормативно-правовую базу, стандарты отчетности и раскрытия информации по выбросам углерода; механизмы регулирования выбросов, а также меры поддержки и стимулирования реализации инициатив бизнеса по декарбонизации и др. Белорусским предприятиям, в свою очередь, необходимо внедрять механизмы измерения «углеродного следа», а также проработать возможности снижения выбросов углерода путем модернизации производства и внедрения новых технологий», - считают эксперты BEROC.



