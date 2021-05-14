Врач объясняет, как убрать красные сеточки на лице

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Россыпь тонких красных звездочек на лице, или купероз, появляется в результате нарушения работы капилляров. Чаще всего с таким «украшением» сталкиваются люди с сухой, тонкой и чувствительной кожей. Купероз не только портит внешний вид, но и приводит к нарушению микроциркуляции в коже, а значит, нарушает ее питание. Как правило, красная сеточка располагается на щеках, крыльях носа и подбородке. Первые признаки купероза можно заметить уже в 30 лет.



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О причинах возникновения купероза, нюансах ухода за такой кожей, способах лечения журналист информационного портала « Здоровые люди » (24health.by) спросила у врача-косметолога, дерматовенеролога медицинского центра санатория «Юность» Юлии Барановой.

Купероз. Что это такое и каковы причины его развития

Наша кожа унизана мелкими капиллярами. Когда их стенки становятся слабыми и истончаются, то сосуды, расширенные под давлением кровотока, уже не в состоянии сузиться естественным образом. В результате происходит застой крови. Так появляется купероз. Он просвечивает через кожу в виде «звездочек», «паутинки» или «сеточки». По своей сути купероз — это синоним телеангиоэктазии. Такой дефект встречается как у мужчин, так и у женщин, правда у прекрасной половины человечества чаще. При обширном изменении сосудов кожа становится дряблой, морщинистой и приобретает нездоровый оттенок.

— Прежде всего хочу сказать, что для дерматолога купероз — это симптом. При куперозе происходят изменения в сосудистой стенке, но ткани вокруг сосуда не воспалены. У кого-то это состояние останется стабильным, у кого-то перейдет в клиническую картину розацеа (воспалительное заболевание кожи).

Нарушенное кровоснабжение приводит к тому, что она не дополучает кислорода и питательных веществ. Результат — тусклая, дряблая, сухая кожа, да и видимые сосудистые проявления сами по себе вызывают дискомфорт. Происходит преждевременное старение кожи. Со временем реакция кожи может усиливаться, добавиться воспаление, и мы получим клиническую картину розацеа.

Как определить купероз



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Для этого достаточно рассмотреть кожу лица. Если на ней отчетливо видна сосудистая сеточка, а кожа краснеет при смене температуры или при приеме горячей пищи, уже стоит задуматься. Кстати, в этом случае купероз может также являться признаком эритематозной стадии розацеа.

Стадии развития купероза:

Сначала долгое пребывание при жаркой температуре и сухом воздухе чревато раздражением кожи, появлением красноты. Через какое-то время краснота исчезает, а лицо становится чистым. Сосуды еще достаточно эластичны и могут сократиться до нормального состояния.

Затем сосуды становятся более заметными и приобретают ярко выраженный оттенок. Именно в эту стадию уже можно заметить характерный «рисунок» на коже. Это значит, что стенки капилляров стали тонкими и потеряли свою эластичность, что мешает им вернуться в первоначальное состояние.

С течением времени «звездочки» становятся ярко выраженными, а покраснение не проходит (дерматологи называют это явление телеангиоэктазиями). Может возникнуть нарушение микроциркуляции. В результате этого из-за нехватки питательных веществ кожа «голодает». Нередко возникает воспаление.

Причины купероза

Причины возникновения сосудистой сеточки бывают разные. Среди них специалисты выделяют:

наследственную предрасположенность,

аутоиммунные заболевания,

заболевания ЖКТ,

воздействие резких перепадов температур (бани, сауны, обморожение, солнечное облучение, умывание ледяной водой, обтирание льдом),

вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем),

избыточное употребление кофе и острой пищи,

стресс (может провоцировать повышение давления),

неправильный уход (некоторые косметические процедуры).

— Среди факторов, которые могут спровоцировать купероз, можно также выделить проблемы с желудочно-кишечным трактом, дефицит витаминов А и С, гормональные колебания организма (дисбаланс эстрогена и прогестерона). Кроме того, к куперозу склонны люди с артериальной гипертензией, а также принимающие определенные лекарства. Вносит свою лепту и несбалансированное питание. Задуматься о риске появления купероза стоит любителям чрезмерно острой или пересоленой пищи, алкоголя и сигарет.

Лечение. Комплексный подход



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Найти причину. Купероз также может быть симптомом других болезней, например заболеваний пищеварительного тракта, а также патологий сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Если его появление спровоцировано заболеваниями внутренних органов, в первую очередь нужно вылечить эти патологии, чтобы избавиться от главного триггера.

Внимание на питание. Следует отказаться от острых и горячих блюд, маринадов, шоколада, дрожжевых продуктов, томатов, чая, кофе, алкогольных напитков и т. д. Пища должна быть богата витаминами и микроэлементами. Важны витамины группы Р (морковь, гречка, красный болгарский перец, спаржа и петрушка), а также К (шпинат, белокочанная капуста, брокколи) и С (лук, цитрусовые, чёрная смородина и квашеная капуста). Эти витамины повышают упругость кожи, уменьшают проницаемость стенок сосудов, укрепляют капилляры, способствуют образованию нового коллагена и обладают сосудосуживающим действием. Кстати, такое питание является также хорошей профилактикой купероза.

Правильный уход за кожей. В этом случае дерматологи советуют использовать особые уходовые средства, которые обладают щадящим воздействием на эпидермис, не нарушают его защитный слой, в их составе нет спирта и абразивных веществ. Как правило, это препараты дерматокосметики, по сути являющейся лекарством.

Не стоит вытирать лицо полотенцами из грубой ткани.

Следует отказаться от скарбов или других средств, содержащих абразивные вещества. Перед тем как выйти на улицу, обязательно нужно наносить защитный крем: санскрин (с SPF не менее 30) для солнечных дней или средство, способное уменьшить воздействие на кожу ветра и мороза.

— Предпочтение лучше отдавать косметике с гипоаллергенной формулой, не стоит увлекаться средствами, обладающими плотной маслянистой текстурой, — говорит Юлия Баранова. — Забудьте про жесткие скрабы и кислотные пилинги. Старайтесь избегать воздействия на кожу контрастных температур, активных массажей лица.

Грамотный выбор косметики. Для эффективного ухода за кожей, склонной к куперозу, используйте косметические средства, которые:

уменьшают раздражение,

успокаивают,

укрепляют стенки капилляров.

— К сожалению, только уходовым средствами, кремами или масками, народными примочками и притирками избавиться от купероза невозможно. Косметические средства могут лишь успокоить чувствительную кожу, убрать покраснения. Грамотное лечение подберет дерматолог или косметолог.

Так какой крем использовать? Тот, на котором будет стоять маркировка «для ухода за кожей, склонной к покраснениям».

Кожу, подверженную появлению купероза, надо хорошо увлажнять и питать. Обезвоженная, она быстрее истончается, повышается ломкость стенок сосудов. Для укрепления стенок капилляров и восстановления поврежденных участков хорошо эффективны кремы и сыворотки с экстрактами ромашки, хмеля, арники, сандалового дерева, масло ши, жожоба и аллантоина, бисаболола.

Салонные процедуры. Категорически нельзя делать пилинги и классический массаж. Можно:

Лазерную терапию (поврежденный капилляр «запаивается» лазером и разглаживается).

Фотоомоложение (аналогичным действием обладает световое воздействие).

Электрокоагуляцию (сосуды прижигаются волосковым электродом).

Мезотерапию (инъекции препаратов, которые укрепляют стенки сосудов и улучшают ток крови).

Озонотерапию (в просвет сосуда с помощью микроиглы вводится озонокислородная смесь).

— Эти методы обладают краткосрочным действием и эффективны на начальной стадии купероза. Если случай более сложный, обязательно надо обратиться за помощью к специалисту, который назначит полноценный курс терапии.

Не перепутать купероз и розацеа

Розацеа — это хроническое неинфекционное воспалительное заболевание кожи. Его характерной чертой является стойкое покраснение, появление высыпаний и зуда. На первых порах покраснение кожи может длиться недолго, но затем оно становится постоянным. На коже возникают высыпания (в виде папул, пустул с красной или розовой жидкостью внутри).

Причина купероза — потеря эластичности стенки сосуда без воспаления, из-за чего он расширяется и переполняется кровью. В результате на коже проступают сосудистые звездочки.