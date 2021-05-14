Власти решили засекретить эпизод о найденных за диваном Тихановского $900 тыс.

Источник материала: АФН

Суд Советского района Гомеля 21 мая начнет рассматривать по существу жалобу находящегося в заключении видеоблогера Сергея Тихановского на решение налоговой инспекции взыскать повышенный налог с части денег в сумме $900 тыс., найденных у него на даче за диваном во время обысков 3-4 июня 2020 года.

Но, как сообщила адвокат Наталья Мацкевич, 13 мая в суде прошло предварительное заседание, на котором по ходатайству ответчика принято решение рассмотреть жалобу в закрытом режиме, передает БелаПАН.

Представители налоговой инспекции сослались на то, что «силы, средства, методы и способы работы налоговой являются охраняемой законом тайной». Кроме того, «в деле есть информация об имущественном положении Сергея Тихановского, которое является налоговой тайной».

По мнению Мацкевич, слушание дела можно было сделать частично закрытым, однако суд не учел ее аргументы и закрыл слушание полностью, публичным будет только оглашение решения суда по жалобе.

Налоговая инспекция посчитала, что у Тихановского из-за найденных за диваном 900 тыс. долларов вышло превышение доходов над расходами в 1 млн 612 тыс. рублей. Ему насчитали почти 258 тыс. рублей налога. Блогер пишет в жалобе, что это не его деньги, он не знает об их происхождении, не мог их расходовать, так как находился и до сих пор находится в СИЗО.