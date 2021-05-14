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Пострадавших от загадочного недуга американских дипломатов оказалось значительно больше

14.05.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пострадавших от загадочного недуга, названного "гаванским синдромом", среди работающих за рубежом американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб оказалось значительно больше, чем считалось раньше.


Ранее речь шла о 60 пострадавших, сейчас их насчитали более 130 - и это не включая сотрудников ЦРУ, данные о которых не публикуются. Об этом сообщает The New York Times, передает lenta.ru.

"На сегодняшний момент у нас нет четкой информации о причине этих инцидентов, и строить догадки было бы преждевременно и безответственно", - приводит издание слова Аманды Шош - представителя Национальной службы разведки.

Двумя неделями ранее стало известно, что американцы расследуют около 60 случаев таинственного недуга вместо двух, как это отмечалось ранее. Речь идет о неожиданных симптомах неких мозговых нарушений, которые ощущали предполагаемые жертвы.

На потерю слуха, тошноту, головные боли и расстройство равновесия жаловались с конца 2016 года и сотрудники американской дипмиссии, а также их родственники на Кубе. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: "высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске", пишет ru.oxu.az.
 
 
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Пострадавших от загадочного недуга, названного "гаванским синдромом", среди работающих за рубежом американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб...
 
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