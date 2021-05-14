Пострадавших от загадочного недуга американских дипломатов оказалось значительно больше





Ранее речь шла о 60 пострадавших, сейчас их насчитали более 130 - и это не включая сотрудников ЦРУ, данные о которых не публикуются. Об этом сообщает The New York Times, передает lenta.ru.





"На сегодняшний момент у нас нет четкой информации о причине этих инцидентов, и строить догадки было бы преждевременно и безответственно", - приводит издание слова Аманды Шош - представителя Национальной службы разведки.





Двумя неделями ранее стало известно, что американцы расследуют около 60 случаев таинственного недуга вместо двух, как это отмечалось ранее. Речь идет о неожиданных симптомах неких мозговых нарушений, которые ощущали предполагаемые жертвы.



