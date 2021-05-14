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17 лет тюрьмы и 100 тысяч рублей морального вреда: вынесен приговор по делу о зверском убийстве в Гродно

14.05.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда рассмотрела уголовное дело об убийстве с особой жестокостью в Гродно. Заседание проходило в закрытом формате.



В январе этого года в квартире в центре города нашли труп 38-летнего мужчины. Он приехал в областной центр на курсы повышения квалификации и снимал жилье. Тело квартиросъемщика обнаружил хозяин квартиры и обратился в милицию.

Обвиняемым оказался 40-летний местный житель. С погибшим у него возник конфликт, рассказывает «Вечерний Гродно».

Он нанес несколько ударов различными предметами, в том числе и ножом, в область головы, груди и живота пострадавшего. После чего накрыл тело одеялом и ушел. Нож выбросил, чтобы скрыть улики.

Обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того с него в пользу потерпевших взыскан моральный вред в размере 100 000 рублей, а также расходы на погребение на сумму более около 5 500 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
Теги: Гродно
 
 
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Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда рассмотрела уголовное дело об убийстве с особой жестокостью в Гродно. Заседание проходило в...
 
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