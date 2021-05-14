17 лет тюрьмы и 100 тысяч рублей морального вреда: вынесен приговор по делу о зверском убийстве в Гродно









В январе этого года в квартире в центре города нашли труп 38-летнего мужчины. Он приехал в областной центр на курсы повышения квалификации и снимал жилье. Тело квартиросъемщика обнаружил хозяин квартиры и обратился в милицию.





рассказывает «Вечерний Гродно». Обвиняемым оказался 40-летний местный житель. С погибшим у него возник конфликт,«Вечерний Гродно».





Он нанес несколько ударов различными предметами, в том числе и ножом, в область головы, груди и живота пострадавшего. После чего накрыл тело одеялом и ушел. Нож выбросил, чтобы скрыть улики.





Обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





Кроме того с него в пользу потерпевших взыскан моральный вред в размере 100 000 рублей, а также расходы на погребение на сумму более около 5 500 рублей.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.