В Дубровно побили прокурора района, возбуждено уголовное дело





Прокурор Дубровенского района Михаил Патеева. Фото www.dubrovno.by





Конфликт произошел в частном секторе Дубровно. Как говорится в сообщении прокуратуры, 6 мая у дома №12 на Вокзальной улице мужчина угрожал насилием и применил насилие в отношении прокурора Дубровенского района Михаила Патеева.





пишет ННВ. Эти противоправные действия житель райцентра совершил с целью воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению ее характера, утверждает прокуратура,ННВ.





В результате в отношении молодого мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 366 УК, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.





В сообщении отмечается, что обвиняемый ранее систематически привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте и т.п.





Уголовное дело передали для расследования в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета. Обвиняемого заключили под стражу, санкцию на это дал прокурор Оршанского района.