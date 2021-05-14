Лукашенко обсудил с комиссией подготовку новой Конституции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Основной закон – для будущего Беларуси. С такими словами Александр Лукашенко обратился к руководителям Конституционной комиссии. На совещании у президента обсудили работу над обновлением главного документа страны, передает «МИР 24».

Как заявил белорусский лидер, он не вмешивается в процесс подготовки закона. Но если это понадобится, готов обсудить проблемные вопросы. Президент предупредил, что документ не должен иметь недочетов, а изменения не могут вноситься просто «для галочки». Итоговый проект должен будет одобрить народ.

«Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. Если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция. И принятие должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции, быть этой Конституции. Не поддержат – у нас же есть Конституция. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей», – заявил Александр Лукашенко.

Уже подготовлены изменения по некоторым разделам. Например, об избирательной системе. Готов ряд предложений о перераспределении полномочий между президентом и правительством. В Конституционной комиссии подчеркивают: найти оптимальный вариант такого перераспределения – важнейшая задача.

«Вопрос стоит о том, чтобы мы с одной стороны сохранили сильную президентскую власть. С другой стороны, чтобы была повышена активность правительства, в первую очередь, как органа исполнительной власти и, соответственно, парламента. Не только принятие законов. Но и чтобы парламент осуществлял контроль: как действуют законы в реальности», – подчеркнул председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

Предложения об изменении Конституции поступают и от граждан Беларуси. Специалисты их анализируют. Для этого действует национальный центр.