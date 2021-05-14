В Европе собрано рекордное количество предзаказов на новый электрокар Kia EV6

Источник материала: Tut.by

На европейских рынках зафиксирован высокий спрос на новый электрический кросс-хетчбэк Kia EV6 , рассекреченный в марте текущего года. Всего за один месяц модель собрала рекордные 33 тысячи заявок на покупку. Такой уровень спроса втрое превышает план продаж модели на 2021 год.





В Европе цены на EV6 начинаются от 44 990 евро. Ранее модель продемонстрировала огромный успех на рынке в Корее, собрав в день дебюта (30 марта) 21 тысячу предварительных заказов.

EV6 — первый в истории Kia электромобиль, у которого нет аналогов с традиционными силовыми установками. Модель разработана на новой модульной платформе для электромобилей E-GMP и доступна в пяти модификациях — подробности можно узнать здесь . Самый динамичный вариант EV6 с двумя электромоторами (585 л. с.) разменивает первую «сотню» за 3,5 секунды и разгоняется до максимальных 260 км/ч.