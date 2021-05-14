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В Европе собрано рекордное количество предзаказов на новый электрокар Kia EV6
Источник материала: Tut.by
На европейских рынках зафиксирован высокий спрос на новый электрический кросс-хетчбэк
В Европе цены на EV6 начинаются от 44 990 евро. Ранее модель продемонстрировала огромный успех на рынке в Корее, собрав в день дебюта (30 марта) 21 тысячу предварительных заказов.
EV6 — первый в истории Kia электромобиль, у которого нет аналогов с традиционными силовыми установками. Модель разработана на новой модульной платформе для электромобилей E-GMP и доступна в пяти модификациях — подробности можно узнать
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На европейских рынках зафиксирован высокий спрос на новый электрический кросс-хэтчбек Kia EV6, рассекреченного в марте текущего года.
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