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Как выбрать хороший 4К-телевизор в 2021 году и не переплатить
Источник материала: Tut.by
Выбор телевизора кажется легкой задачей до тех пор, пока не начинаешь разбираться в тонкостях — какую модель и с какой матрицей лучше выбрать, что обозначают термины вроде FALD или Direct LED, почему на первый взгляд схожие по параметрам ТВ могут различаться по стоимости вдвое. Геймерам еще сложнее — начинаются вопросы по типу отличий между разными версиями HDMI и, например, значению аббревиатуры VRR. Поэтому мы подготовили небольшую инструкцию с простыми советами и ответами на распространенные вопросы и посмотрели, в какую минимальную сумму сейчас оценивается телевизор, подходящий под них.
Какую диагональ выбрать
Сконцентрируемся на моделях с диагональю от 55 дюймов. Учитывая, что в большинстве таких телевизоров разрешение выросло до 4K, а иногда — и до 8K, можно сказать, что пикселизация не будет видна с относительно небольшого расстояния (в гостиной — уж точно) даже при просмотре контента в аналогичном разрешении. А если учесть, что многие современные ТВ апскейлят картинку (по сути, улучшают ее разрешение) до того же 4K, ситуация и вовсе становится отличной.
Если нужна конкретика, то, например, Samsung на своем сайте приводит вот такую таблицу с диагоналями ТВ (опять же, от 55 дюймов) и расстоянием от зрителя до экрана:
QLED, OLED, NanoCell, Mini-LED — что это все вообще значит?
Если вкратце, то это методики, по которым выполнены дисплеи телевизоров, что в свою очередь отражается на качестве изображения. Сейчас уже нельзя сказать, будто все они сравнимы. До качества картинки OLED-матриц сегодня могут добраться разве что экраны Mini-LED. Но последних на рынке — раз-два и обчелся.
Но иногда производители сознательно идут на некоторые маркетинговые ухищрения в названиях своих моделей. Условно говоря, QLED — это обычная VA-матрица с дополнительным слоем «наночастиц», придающих дополнительную контрастность и яркость. Примерно такая же история и с NanoCell.
Понимаем, что звучит довольно сложно. Но условно разделить ТВ с разными технологиями экранов по качеству можно так:
ТВ с подобными экранами окажутся максимально контрастными и насыщенными, с самым глубоким черным цветом, максимальными углами обзора (с какой стороны ни посмотришь на экран, цвета выглядят одинаково), без ореолов вокруг элементов как на темном, так и светлом фоне.
Кроме того, OLED-телевизоры еще и очень тонкие — чаще уже смартфона. В теории с годами OLED-панели могут «выгорать» (на некоторых местах дисплея будет оставаться остаточное изображение — скажем, от логотипа телеканала), но бороться с таким явлением уже научились. Большинство компаний, продающих OLED-телевизоры, дают на это гарантию как минимум на пять лет.
И один нюанс: телевизоры, построенные по технологии Mini-LED, только-только начинают появляться и пока оцениваются не намного дешевле в сравнении с OLED, хотя в производстве они проще.
Если углубиться в подробности, то в OLED-матрицах каждый отдельный пиксель светится самостоятельно, общей подсветки — нет. За счет этого и получается достичь идеального черного. А в Mini-LED пиксели все-таки светятся не самостоятельно — их подсвечивают специальные светодиоды. Просто количество таких светодиодов настолько велико, что регулировать подсветку (соответственно, яркость и контрастность) получается на сравнимом с OLED уровне.
По сути, все это — маркетинговые названия, используемые корейскими производителями (обычно Samsung и LG). То есть перед нами — добротные ЖК-телевизоры, к которым добавляется специальный нанофильтр-пленка с квантовыми точками, что позволяет получить более яркие и насыщенные цвета изображения.
Если упростить, то подобные «наноточки» — предшествующая ступень эволюции в сравнении с экранами Mini-LED, описанными выше. То есть такие ТВ все еще отлично справятся с отображением HDR-видео — но только если не сравнивать с OLED.
Проиллюстрировать разницу между OLED и тем же QLED можно изображением ниже:
IPS дает более естественные цвета, но и меньшую контрастность. VA отличается насыщенностью оттенков с высокой контрастностью. Правда, углы обзора — хуже.
Так с каким экраном выбрать телевизор для гостиной?
ТВ с OLED-матрицами в целом лучше всего подходят для затемненного «домашнего кинотеатра» со шторами. Это не значит, что в более светлой комнате они «поплывут». Просто максимум ощущений от просмотра удастся получить именно в таких условиях.
Если у вас в помещении большие окна или постоянно включен свет, выберите ТВ с высокой пиковой яркостью — те же QLED (или альтернативные LG с Nano-IPS) справятся с этим чуть лучше. Но помните: в темноте будет заметно, что черные участки на экранах таких ТВ продолжают светиться и выглядят более белесыми.
А HDR важен?
Да! Можно даже сказать, что наличие качественного HDR-режима в ТВ — признак высокого качества.
Вот как в DTF
Но даже модели за тысячу рублей, а не за три-четыре-пять тысяч способны отображать HDR-видео — во всяком случае так обещают производители (вероятно, приукрашивают).
Звук — дело индивидуальное
Тут все просто — чем дороже ТВ, тем качественнее аудиосистема. В премиальных моделях (ценой от трех тысяч рублей) можно встретить и по четыре динамика (два обычных и два сабвуфера) общей мощностью в 40 Вт. Причем в активе окажется поддержка сертификатов DTS, Dolby Audio, пространственного звучания и даже ИИ-системы, оптимизирующие звук под помещение, где стоит телевизор.
Телевизоры начального и среднего уровня, как правило, имеют по два динамика (без сабвуфера) общей мощностью в 20 Вт. Некоторые «фишки» вроде пространственного звучания (по сути, имитации системы 2.1 или 5.1) могут присутствовать, но ничего особенного от них ожидать не стоит.
В общем, вывод такой: более и менее качественный звук обеспечивают ТВ премиального класса — и то с оговорками. В идеале стоит докупить саундбар. Хотя для многих это уже избыточно.
Какие функции ТВ важны для геймеров
Большинство современных ТВ оснащаются специальными игровыми режимами, которые обеспечивают наилучшие показатели панелей при подсоединении игровых консолей или ПК. Но сам набор этих показателей разнится от телевизора к телевизору — понятно, что зачастую этот параметр зависит от стоимости конкретной модели.
Если не углубляться, то одним из самых важных показателей является время отклика. Это время, необходимое пикселю для изменения яркости. Этот процесс измеряется в миллисекундах. Типичное время отклика ЖК-телевизора составляет от 6 до 18 миллисекунд, а OLED — порядка одной миллисекунды. Для геймеров чем больше такая задержка — тем хуже. Получается, что OLED-экраны снова победили.
Чтобы выжать максимум из игровых консолей PS5, Xbox Series X или ПК с видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии, ТВ также должен поддерживать частоту развертки в 120 Гц, технологию адаптивной синхронизации (VRR) и оснащаться портами HDMI версии 2.1.
Производители ТВ иногда идут на хитрость и в характеристиках указывают «отображаемую» частоту (то есть с включенными «улучшалками», создающими неприятный эффект мыльной оперы), а не реальную частоту развертки матрицы. В общем, если где-то в магазине увидите на ТВ слоган вроде «Индекс динамичности сцен — 240», то знайте, это маркетинговая уловка. Реальную частоту развертки укажут только в полных технических спецификациях.
Сколько стоит телевизор, подходящий под все названные выше параметры
Мы посмотрели, какая минимальная цена телевизора, поддерживающего большинство из названных функций. В частности, мы искали по устройствам диагональю экрана от 55 дюймов с разрешением 4K, поддержкой HDR, портами HDMI версии 2.1 и функцией VRR.
Одной из самых доступных по цене моделей оказалась
Модель подороже — QLED от
Наконец, бескомпромиссным решением выступает
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Подготовили небольшую инструкцию с простыми советами и ответами на распространенные вопросы и посмотрели, во сколько сейчас минимально оценивается телевизор,...
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