«Тачка нарасхват» в Гродно. Продается Volkswagen Tiguan «с прозрачной историей»

Источник материала: Onliner Завершаем гродненский триптих историй проекта «Тачка нарасхват» живописной картиной о Volkswagen Tiguan 2014 г. в., который продает Владислав. Он стал последним для Гродно претендентом на приз — сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch. Следующий наш визит состоится в Могилев (желающим принять участие — сюда ). Последний по очереди претендент стремится стать первым по качеству товара. По словам продавца, все годы владения он обслуживал автомобиль только у официального дилера — вся история машины задокументирована.





Есть товар

На одометре Volkswagen — честные 113 тыс. км. По словам владельца, основной пробег — по Гродненской области. Сам Владислав живет в пригороде, на работу в облцентр ездит по трассе, 60% всех поездок — именно загород. Расход — 6,5—7 литров на сотню при скорости 90—100 км/ч, в городе уходит примерно 9,5—10 литров. В семье есть несколько авто, но сейчас остро встал жилищный вопрос — потому Tiguan и выставлен на продажу. Покупали машину в декабре 2014 году у дилера, оформлена на физлицо. Мотор — 1,4 литра (бензин), механическая коробка, передний привод. Просят $11 500, или 29 105 рублей.









Среди опций продавец выделяет: Bluetooth, AUX, USB, розетку на 12 В; электростеклоподъемники, регулировку руля по вылету, пружинную подвеску, двухзонный климат-контроль, задний парктроник, борткомпьютер, мультируль; галогенные фары, электрообогрев боковых зеркал, зоны стеклоочистителей, противотуманные фары, омыватель фар, датчики света и дождя; стальные диски R16, фаркоп, тонированные стекла; сигнализацию и центральный замок; темный тканевый салон, механическую регулировку всех сидений, подогрев — только передних, отделку кожей руля и рычага КПП, передний центральный подлокотник; круиз-контроль, ABS, систему стабилизации, систему крепления детских автокресел.

Прозрачная история

Мы не зря обратили внимание на дату покупки (декабрь 2014). Дело в том, что в октябре того года случился «российский бум». Тогда просел курс российского рубля, а цены на машины остались прежними (привязанными к рублю) — соответственно, в долларовом эквиваленте снизились. Белорусы массово ринулись кто в Москву, кто в Смоленск за обновлением автопарка. Экономия выходила довольно существенной даже с учетом трат на дорогу и порой проживания в соседней стране. Владислав вспоминает: «Эту машину также покупали в столице России, как раз в период максимальной скидки. Сборка — тоже РФ. Началась распродажа модельного ряда, нам повезло застать ценник в $20—21 тыс. Очевидно, что это был первый критерий выбора. Вторым стала коробка передач: в этой модели установлена „механика“, автоматический DSG по тем временам еще вызывал вопросы».











«Динамики 1,4-литрового двигателя, в принципе, хватает. Однако этот вопрос достаточно субъективный и относительный, — рассуждает собеседник. — Очевидно, что если пересесть на Tiguan с этим мотором со спортивной модели, машина может показаться недостаточно мощной. Но в стандартном потоке объема достаточно, чтобы на скорости опередить или обогнать, включив передачу пониже».





«С момента покупки автомобиль обслуживался только у официального дилера, — заверяет молодой человек. — Имеется вся история обслуживания вплоть до замены технических жидкостей. Из нюансов — перекрашенная задняя правая дверь. Ситуация банальна: на парковке один водитель прошелся фаркопом во время движения задним ходом. При покраске обошлись без шпатлевки. Работы проводились по страховке, у официального дилера. За семь лет больше никаких серьезных проблем не было, нареканий нет».









Как говорит продавец, цену он формировал с минимальным запасом: «Среди объявлений в нашем городе можно найти Tiguan на пять лет старше с неподтвержденным пробегом и непонятным техническим состоянием. Я же против торговли котами в мешке. Главным преимуществом своей машины считаю прогнозируемость ее поведения в будущем, отсутствие неприятных сюрпризов».





Диагностика и ее результаты

Во время последней подобной процедуры (в прошлом декабре, 4 тыс. км назад), по словам хозяина авто, выявили необходимость заменить масло в ДВС, также поменяли диски и колодки, стойку стабилизатора. Продавец уверяет, что серьезных вопросов за все время эксплуатации не было, а случаи, когда на сервисе приходилось оставлять более 100 рублей, единичны. В то же время Владислав предупреждает: цепь мотора у этих моделей необходимо менять на 160—190 тыс. км пробега — то есть уже скоро. У официалов это обойдется в районе 1,2 тыс. рублей. Не исключено, что и срок КПП подойдет к двумстам тысячам.









А у специалистов станции «Бош Авто Сервис „Гродноавтосервис“» уже готов вердикт об актуальном состоянии Volkswagen.









Проверка кузова выявила небольшие вмятины на заднем бампере и сколы на лобовом стекле, неработающую лампочку правого поворотника в зеркале.





Во время компьютерной диагностики, равно как и при осмотре подвески, никаких нюансов обнаружено не было.



















Следующий наш визит — в Могилев.

Напомним краткую инструкцию по участию в конкурсе.

1. Составить оригинальное объявление для действительно продаваемого в «Автобарахолке» Onliner автомобиля.

2. Заполнить форму-анкету . Это быстро: имя, номер телефона для связи (не публикуется), ссылка на объявление…

3. Быть готовым для встречи с корреспондентом в диагностическом центре в согласованное время. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.

В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин приза ( сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch).

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь .