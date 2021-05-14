Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

Источник материала: Onliner Дача — это практически неотъемлемая часть жизни старшего поколения. Грядки, прополка, опрыскивания — сколько забот и радостей таит в себе загородная жизнь. Она одновременно как тяжкая ноша и самый доступный антидепрессант. Молодежь же рассматривает дачу по большей части как плацдарм для шашлыков на выходных и приятного времяпрепровождения, считая, что «убиваться» на сотках уже (или пока) нет необходимости. Большинство из нас прошло испытание «классической» дачей, где надо усердно работать, а не валяться в гамаке. Но и те, кого минула чаша сия, могут приобщиться к прекрасному — достаточно арендовать чужие сотки и завести там свои порядки. Специально для тех, кто задумывается о том, чтобы на месяц-другой вырваться за город, но еще не готов к приобретению своего надела, посмотрели, что и за какую стоимость предлагают собственники дач в разных уголках нашей страны.

Что ищут белорусы?

Поиски подходящего места для беспечной летней жизни начинаются, как правило, задолго до сезона. Первые объявления на «Барахолке» появляются еще в конце зимы. Что же хотят видеть в своем временном пристанище белорусы? Почитаем заявки.





«Сниму дом/дачу на период май-сентябрь. Для двоих взрослых и двоих детей. Минская область, до 60 км от МКАД, с возможностью доехать электричкой/поездом. Наличие рядом водоема для купания и облагороженной территории приветствуется».

«Сниму в аренду загородный дом или дачу на 3 летних месяца. О нас: молодая семья с 6-летним мальчиком. Чего мы хотим: планируется удаленная работа с дачи, поэтому на участке нужен устойчивый мобильный сигнал, чтобы можно было нормально пользоваться мобильным интернетом. Если на даче уже есть мобильный интернет — вообще круто! Расположение в пределах 20 км от остановки электрички, лучше всего брестское направление, идеально в районе Ивацевичей. Вода на участке. Возможность помыться в теплой воде».

«Сниму дачу или дом в деревне на лето. Обязательное условие: наличие забора по периметру. Расстояние от Минска не больше 70 км».

«Сниму дачу на лето (с санузлом и горячей водой в доме). Нужен интернет или возможность хорошего мобильного интернета. Три человека».





Как видим, многие планируют пребывать на даче без отрыва от производства, поэтому важно даже не столько расстояние от МКАД, сколько наличие стабильного интернета. Платить, к слову, люди готовы в среднем от $150 до $500 по курсу в месяц. В общем-то, неплохое сезонное подспорье для тех, у кого в загашнике есть лишняя «фазенда».

— В этом году спрос на дачи заметно ниже, чем в прошлом, — отмечает начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая. — В целом это понятно: в 2020-м пандемия только началась, очень напугав людей, поэтому многие захотели сбежать за город, чтобы не находиться среди большого скопления народа и чувствовать себя в безопасности. Спустя год большинство уже приняло ситуацию и научилось с ней справляться.

Сказалось и то, что «погодная» весна наступила достаточно поздно: можно сказать, у минчан не было подходящего настроения искать загородное жилье. И если раньше некоторые в конце апреля — начале мая уже переселялись на дачи, то теперь к этому моменту только начали формировать заявки. При этом если в 2020-м массово уезжали те, кто перешел на удаленку (им, соответственно, были нужны хороший интернет и связь), то сейчас дачами в аренду по большей части интересуются семьи с детьми — планируют либо сами жить, либо отправить оздоравливаться своих детей и родителей.





— К слову, проявила себя и новая по сравнению с 2020-м категория: к нам снова поехали россияне, и они ищут варианты домов за городом. Либо же возвращаются белорусы, которые долго жили в России, но это лето решили провести в родной стране.

Что касается предложения, то на рынке есть самые разные варианты. В зависимости от того, сколько готов платить арендатор, можно подобрать соответствующее качество жилья и ухоженность прилегающей территории. В среднем обычные дачи в садовых товариществах на одну-две комнаты с удобствами на улице сдают за $150—200 в эквиваленте. Если вы готовы платить $300—500 по курсу, то уже можно рассчитывать на более просторный дом и оборудованный в нем санузел. Это еще не ВИП и не модный ремонт, но уже очень приятные условия для жизни.

Дальше речь идет уже о полноценных коттеджах в соответствующих поселках (даже закрытых) со всем необходимым и красивой территорией вдобавок. В целом, желающим переехать на время за город могу дать совет: надо искать, отслеживать варианты, и тогда обязательно найдется то, что вам по вкусу и карману. Как пример — в этом году даже была сдана дача, которая стоит всего $50 по курсу в месяц, — говорит специалист.





Что предлагают хозяева соток?

Начнем с самого, пожалуй, доступного предложения на «Барахолке» . Всего за $80 по курсу можно на целый месяц стать обладателем двухэтажного дома , расположенного в районе железнодорожной станции Домошаны. Это примерно 30 км от Минска.





— Дом достаточно большой — 9 на 6 метров, два уровня. Первый этаж из бревен, обшит сайдингом, заведена вода, подключен электрический бойлер, поэтому комфортно мыться можно круглые сутки, — рассказывает хозяин. — Спальных мест тоже хватает: на первом этаже стоит диван, на втором — еще четыре места, а если надо, и пятое можно поставить, так что большая семья спокойно разместится. На случай, если ночь выдастся холодная, есть обогреватель.









Участок по периметру огорожен сеткой-рабицей. На нем растет много деревьев и ягодных кустарников, квартирантам будет чем угоститься. Что касается коммунальных платежей, то это зависит от людей — как будут лить воду и жечь электричество, так и получится, но в целом суммы небольшие.

Переберемся в места практически курортные — за 88 км от Минска. В деревне Оленец Сморгонского района, почти на берегу Вилии, стоит одноэтажный домик . Вокруг него — 18 огороженных забором соток, которые можно приспособить под грядки, поле для футбола или теннисный корт. Настоящее раздолье для горожанина.





— Это обычный деревенский дом, построен давно, ждать чего-то сверхъестественного не стоит. Но он исправный, теплый, жить можно. Есть электричество, печь, вся бытовая техника и даже Wi-Fi, — перечисляет владелец. — Аренда на месяц стоит 450 рублей, но, конечно, хотелось бы сдать сразу на весь сезон. Это будет стоить уже $500 по курсу, плюс проживание в сентябре идет в подарок. Дополнительно надо будет оплатить только электроэнергию — по моим наблюдениям, за сезон «нагорает» рублей на 25.











Жилая часть сдаваемого собственником дома состоит из двух комнат и кухни. Туалет и летний душ на улице. На участке имеется собственный колодец с насосом. Само собой, есть мангал. Дрова к нему обещают без ограничений.









— В деревне нет магазина, но автолавка приезжает несколько раз в неделю. До ближайшего «Евроопта» около 3 км. Хорошее транспортное сообщение, — уточняет хозяин и переходит к прелестям места. — До реки Вилия с песчаным пляжем и хорошим входом в воду 12 минут пешком. Недалеко музей-усадьба Огинского. В лесу много грибов и ягод.

В деревне Вязынка Молодечненского района (примерно 35 км от МКАД) предлагаются в аренду добротный деревенский дом и 25 соток земли к нему. Есть где разгуляться душе, соскучившейся по физическому труду.





Участок огорожен, туалет на улице, но зато какая сладкая цена — 350 рублей за месяц.











— Двухэтажный дом с печным отоплением, пять комнат, баня и душ с бойлером, — завлекает арендаторов владелец.

К слову, в этой же Вязынке предлагается в аренду и еще один дом, правда уже за 730 рублей в месяц.

«Сдается на лето двухэтажная кирпичная дача, недалеко от дома-музея Я. Купалы. Дача находится в хвойном лесу. Есть горячая и холодная вода, душевая, отдельная кухня, две спальни (пять спальных мест), гостиная. Имеется холодильник, печное отопление, телевизор, мебель. Во дворе зеленая зона с плодовыми растениями», — анонсирует хороший отдых хозяин.









А вот что касается сегмента подороже, тот тут ситуация сложнее (не для владельцев соток, а для арендаторов). Варианты за $500—700 в месяц в красивых местах недалеко от Минска и со всеми удобствами уже практически разобраны. Во многих объявлениях так и указано: «Май — август забронированы». Действительно надо было беспокоиться заранее — свято место пусто не бывает.

А если мы прыгаем к $1000, то собственники уже не хотят сдавать свое красивое и дорогое жилье на месяц, устраивая карусель из квартирантов.

В общем, найти подходящую по всем параметрам дачу — задача не из легких, по крайней мере в середине мая. Из приятных глазу и кошельку вариантов можно предложить, пожалуй, Браславский район — в деревне Слободка практически на берегу озера Поцех стоит большой белый дом с беседками и навесами.





— Дом сдаю на срок от месяца, — уточняет хозяин. — Две изолированные комнаты и общая гостиная, пять спальных мест. Есть горячая и холодная вода, газовое отопление, стиральная машина, душ, санузел. Можно заезжать и спокойно жить — вся необходимая мебель и кухонная утварь на месте.

Во дворе большие качели и беседка, место для барбекю, ухоженный участок. Места во дворе для парковки авто, можем организовать баню на дровах.















За радость жить возле озера и ежедневно купаться (если погода будет хорошая) надо заплатить $550 по курсу.