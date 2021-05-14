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Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

14.05.2021 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дача — это практически неотъемлемая часть жизни старшего поколения. Грядки, прополка, опрыскивания — сколько забот и радостей таит в себе загородная жизнь. Она одновременно как тяжкая ноша и самый доступный антидепрессант. Молодежь же рассматривает дачу по большей части как плацдарм для шашлыков на выходных и приятного времяпрепровождения, считая, что «убиваться» на сотках уже (или пока) нет необходимости. Большинство из нас прошло испытание «классической» дачей, где надо усердно работать, а не валяться в гамаке. Но и те, кого минула чаша сия, могут приобщиться к прекрасному — достаточно арендовать чужие сотки и завести там свои порядки. Специально для тех, кто задумывается о том, чтобы на месяц-другой вырваться за город, но еще не готов к приобретению своего надела, посмотрели, что и за какую стоимость предлагают собственники дач в разных уголках нашей страны.

Что ищут белорусы?

Поиски подходящего места для беспечной летней жизни начинаются, как правило, задолго до сезона. Первые объявления на «Барахолке» появляются еще в конце зимы. Что же хотят видеть в своем временном пристанище белорусы? Почитаем заявки.

Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

«Сниму дом/дачу на период май-сентябрь. Для двоих взрослых и двоих детей. Минская область, до 60 км от МКАД, с возможностью доехать электричкой/поездом. Наличие рядом водоема для купания и облагороженной территории приветствуется».

«Сниму в аренду загородный дом или дачу на 3 летних месяца. О нас: молодая семья с 6-летним мальчиком. Чего мы хотим: планируется удаленная работа с дачи, поэтому на участке нужен устойчивый мобильный сигнал, чтобы можно было нормально пользоваться мобильным интернетом. Если на даче уже есть мобильный интернет — вообще круто! Расположение в пределах 20 км от остановки электрички, лучше всего брестское направление, идеально в районе Ивацевичей. Вода на участке. Возможность помыться в теплой воде».

«Сниму дачу или дом в деревне на лето. Обязательное условие: наличие забора по периметру. Расстояние от Минска не больше 70 км».

«Сниму дачу на лето (с санузлом и горячей водой в доме). Нужен интернет или возможность хорошего мобильного интернета. Три человека».

Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

Как видим, многие планируют пребывать на даче без отрыва от производства, поэтому важно даже не столько расстояние от МКАД, сколько наличие стабильного интернета. Платить, к слову, люди готовы в среднем от $150 до $500 по курсу в месяц. В общем-то, неплохое сезонное подспорье для тех, у кого в загашнике есть лишняя «фазенда».

— В этом году спрос на дачи заметно ниже, чем в прошлом, — отмечает начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая. — В целом это понятно: в 2020-м пандемия только началась, очень напугав людей, поэтому многие захотели сбежать за город, чтобы не находиться среди большого скопления народа и чувствовать себя в безопасности. Спустя год большинство уже приняло ситуацию и научилось с ней справляться.

Сказалось и то, что «погодная» весна наступила достаточно поздно: можно сказать, у минчан не было подходящего настроения искать загородное жилье. И если раньше некоторые в конце апреля — начале мая уже переселялись на дачи, то теперь к этому моменту только начали формировать заявки. При этом если в 2020-м массово уезжали те, кто перешел на удаленку (им, соответственно, были нужны хороший интернет и связь), то сейчас дачами в аренду по большей части интересуются семьи с детьми — планируют либо сами жить, либо отправить оздоравливаться своих детей и родителей.

Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

— К слову, проявила себя и новая по сравнению с 2020-м категория: к нам снова поехали россияне, и они ищут варианты домов за городом. Либо же возвращаются белорусы, которые долго жили в России, но это лето решили провести в родной стране.

Что касается предложения, то на рынке есть самые разные варианты. В зависимости от того, сколько готов платить арендатор, можно подобрать соответствующее качество жилья и ухоженность прилегающей территории. В среднем обычные дачи в садовых товариществах на одну-две комнаты с удобствами на улице сдают за $150—200 в эквиваленте. Если вы готовы платить $300—500 по курсу, то уже можно рассчитывать на более просторный дом и оборудованный в нем санузел. Это еще не ВИП и не модный ремонт, но уже очень приятные условия для жизни.

Дальше речь идет уже о полноценных коттеджах в соответствующих поселках (даже закрытых) со всем необходимым и красивой территорией вдобавок. В целом, желающим переехать на время за город могу дать совет: надо искать, отслеживать варианты, и тогда обязательно найдется то, что вам по вкусу и карману. Как пример — в этом году даже была сдана дача, которая стоит всего $50 по курсу в месяц, — говорит специалист.

Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

Что предлагают хозяева соток?

Начнем с самого, пожалуй, доступного предложения на «Барахолке». Всего за $80 по курсу можно на целый месяц стать обладателем двухэтажного дома, расположенного в районе железнодорожной станции Домошаны. Это примерно 30 км от Минска.

Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

— Дом достаточно большой — 9 на 6 метров, два уровня. Первый этаж из бревен, обшит сайдингом, заведена вода, подключен электрический бойлер, поэтому комфортно мыться можно круглые сутки, — рассказывает хозяин. — Спальных мест тоже хватает: на первом этаже стоит диван, на втором — еще четыре места, а если надо, и пятое можно поставить, так что большая семья спокойно разместится. На случай, если ночь выдастся холодная, есть обогреватель.




Участок по периметру огорожен сеткой-рабицей. На нем растет много деревьев и ягодных кустарников, квартирантам будет чем угоститься. Что касается коммунальных платежей, то это зависит от людей — как будут лить воду и жечь электричество, так и получится, но в целом суммы небольшие.

Переберемся в места практически курортные — за 88 км от Минска. В деревне Оленец Сморгонского района, почти на берегу Вилии, стоит одноэтажный домик. Вокруг него — 18 огороженных забором соток, которые можно приспособить под грядки, поле для футбола или теннисный корт. Настоящее раздолье для горожанина.

Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

— Это обычный деревенский дом, построен давно, ждать чего-то сверхъестественного не стоит. Но он исправный, теплый, жить можно. Есть электричество, печь, вся бытовая техника и даже Wi-Fi, — перечисляет владелец. — Аренда на месяц стоит 450 рублей, но, конечно, хотелось бы сдать сразу на весь сезон. Это будет стоить уже $500 по курсу, плюс проживание в сентябре идет в подарок. Дополнительно надо будет оплатить только электроэнергию — по моим наблюдениям, за сезон «нагорает» рублей на 25.





Жилая часть сдаваемого собственником дома состоит из двух комнат и кухни. Туалет и летний душ на улице. На участке имеется собственный колодец с насосом. Само собой, есть мангал. Дрова к нему обещают без ограничений.

Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?
Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

— В деревне нет магазина, но автолавка приезжает несколько раз в неделю. До ближайшего «Евроопта» около 3 км. Хорошее транспортное сообщение, — уточняет хозяин и переходит к прелестям места. — До реки Вилия с песчаным пляжем и хорошим входом в воду 12 минут пешком. Недалеко музей-усадьба Огинского. В лесу много грибов и ягод.

В деревне Вязынка Молодечненского района (примерно 35 км от МКАД) предлагаются в аренду добротный деревенский дом и 25 соток земли к нему. Есть где разгуляться душе, соскучившейся по физическому труду.

Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

Участок огорожен, туалет на улице, но зато какая сладкая цена — 350 рублей за месяц.





— Двухэтажный дом с печным отоплением, пять комнат, баня и душ с бойлером, — завлекает арендаторов владелец.

К слову, в этой же Вязынке предлагается в аренду и еще один дом, правда уже за 730 рублей в месяц.

«Сдается на лето двухэтажная кирпичная дача, недалеко от дома-музея Я. Купалы. Дача находится в хвойном лесу. Есть горячая и холодная вода, душевая, отдельная кухня, две спальни (пять спальных мест), гостиная. Имеется холодильник, печное отопление, телевизор, мебель. Во дворе зеленая зона с плодовыми растениями», анонсирует хороший отдых хозяин.




А вот что касается сегмента подороже, тот тут ситуация сложнее (не для владельцев соток, а для арендаторов). Варианты за $500—700 в месяц в красивых местах недалеко от Минска и со всеми удобствами уже практически разобраны. Во многих объявлениях так и указано: «Май — август забронированы». Действительно надо было беспокоиться заранее — свято место пусто не бывает.

А если мы прыгаем к $1000, то собственники уже не хотят сдавать свое красивое и дорогое жилье на месяц, устраивая карусель из квартирантов.

В общем, найти подходящую по всем параметрам дачу — задача не из легких, по крайней мере в середине мая. Из приятных глазу и кошельку вариантов можно предложить, пожалуй, Браславский район — в деревне Слободка практически на берегу озера Поцех стоит большой белый дом с беседками и навесами.

Едем на дачу (даже если ее нет). Сколько стоит арендовать чужие сотки и как выглядят свободные «фазенды»?

— Дом сдаю на срок от месяца, — уточняет хозяин. — Две изолированные комнаты и общая гостиная, пять спальных мест. Есть горячая и холодная вода, газовое отопление, стиральная машина, душ, санузел. Можно заезжать и спокойно жить — вся необходимая мебель и кухонная утварь на месте.

Во дворе большие качели и беседка, место для барбекю, ухоженный участок. Места во дворе для парковки авто, можем организовать баню на дровах.







За радость жить возле озера и ежедневно купаться (если погода будет хорошая) надо заплатить $550 по курсу.

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Теги: Минск
 
 
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Дача — это практически неотъемлемая часть жизни старшего поколения. Грядки, прополка, опрыскивания — сколько забот и радостей таит в себе загородная жизнь. Она...
 
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