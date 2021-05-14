«Железный купол» на пределе? Как работает израильская система ПРО (видео)

Источник материала: Onliner С начала нынешней недели в сторону Израиля из сектора Газа было выпущено около 2 тыс. реактивных снарядов (по другим данным — около тысячи), сотни были перехвачены системой «Железный купол», работа которой вызывает одновременно восхищение и страх. Восхищение — благодаря эффективности, страх — потому что военные действия в принципе не могут приносить позитивных переживаний. К тому же всегда остается шанс, что «Железный купол» упустит цель.

Активная фаза разработки «Железного купола» началась в 2006-м, спустя примерно четыре года ее начали вводить в строй. Создание и развертывание системы вряд ли случились бы без участия США, для которых Израиль стал крупнейшим получателем финансовой помощи со времен окончания Второй мировой войны — всего около $125 млрд (сейчас эта цифра может оказаться выше). Только на «Железный купол» было выделено в общей сложности более $1,3 млрд (источники называют также сумму в $1,5 млрд).



Фото: министерство обороны Израиля/timesofisrael.com

Разработка системы велась местными специалистами из компаний Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries при поддержке США, техническая документация готового «Купола» стала поступать американцам лишь в 2014 году. Тогда же Израиль обеспечил первым контрактом американскую компанию Raytheon, поставившую затем первые «Тамиры», применяемые по сей день.

Сейчас в состав «Купола» входит десять батарей (еще пять — в планах, для защиты всей страны требуется еще минимум три), каждая из них включает РЛС, центр управления и три установки на 20 ракет каждая. Одна батарея обеспечивает защиту площади в 150 квадратных километров, однако для повышения эффективности их устанавливают в непосредственной близости от объектов защиты и густонаселенных районов.

Эффективность работы «Железного купола» оценивают в 85—90%, однако многое зависит от интенсивности обстрела и применяемого противником вооружения (на это указывали специалисты, скептически воспринимавшие озвученные цифры). Кроме того, в первый год после развертывания «Железного купола» точность якобы была чрезвычайно низкой — около 5%. Однако эта информация базируется на косвенных данных. Систему продолжали активно совершенствовать, очередной апгрейд состоялся в марте 2021 года.



Фото: hawarnews.com

Вопреки заблуждению, «Железный купол» не пытается сбить каждую запущенную с территории противника ракету: система анализирует их траектории, выбирая те, которые с высокой долей вероятности могут нанести ущерб. Другие игнорируются либо «помечаются» как менее приоритетные: их точность невелика, а около 10% из запущенных даже не покидают территорию сектора Газа.

Алгоритм выглядит примерно так: радар фиксирует приближение запущенной неуправляемой ракеты, ведется расчет ее траектории. Затем анализируются данные о потенциальной цели: будет это безлюдное место, ресторан или скопление военных, например.

На базе полученных данных батарея «Железного купола» оценивает возможность и необходимость перехвата, направляя для этого одну или несколько трехметровых противоракет «Тамир». Запуск производится вертикально с передвижных или стационарных установок. При приближении к цели на 10 метров происходит детонация боеголовки противоракеты, перемещающейся на скорости, превышающей скорость звука в 2,5 раза, и оснащенной электрооптическим сенсором. «Шрапнель» уничтожает атакующую ракету.



Deutsche Welle Сколько времени останется на поиск путь к убежищу после того, как система ПРО зафиксирует запуск ракеты со стороны сектора Газа и известит об этом. Изображение:

С момента развертывания «Железного купола» менялось только программное обеспечение, другие компоненты остались неизменными. Забавный факт (если так можно выразиться об оружии): «прототипом» пусковых установок «Купола» стала детская игрушка от Toys R Us. По словам одного из ведущих разработчиков системы, из-за высоких темпов работы и ограничений бюджета некоторые компоненты были позаимствованы у игрушечного ракетного тягача, который инженер купил своему сыну.

Систему разрабатывали так, чтобы с пусковой установкой мог совладать практически любой: она поддастся женщине ростом от 160 сантиметров и весом от 48 килограммов. Само собой, предусмотрели и условия работы: «Купол» функционирует в дождь, ливень, туман, при пылевых бурях, днем, ночью и так далее.

Стоимость одного запуска батарей «Железного купола» многократно превосходит цены на запуски атакующих ракет (по неофициальным данным, один запуск обходится в $100 тыс., но сведения разнятся, упоминается и цифра в $50 тыс.), одну батарею оценивают в $50 млн и выше, вплоть до $170 млн (подтвержденной информации в открытом доступе нет).

В некоторых случаях для перехвата ракет противника требуется более одной противоракеты, что дополнительно увеличивает затраты. А согласно приблизительным подсчетам, в распоряжении террористических группировок ХАМАС и «Палестинский исламский джихад», которые ведут огонь по Израилю, имеются десятки тысяч ракет. Их завозят контрабандисты, часть производится специалистами, проживающими в секторе Газа.

Однако «экономическая нецелесообразность» перекрывается рядом факторов. Защитная система играет психологическую роль, обеспечивая ощущение относительной безопасности. Кроме того, экономические потери в случае гибели жителей Израиля и разрушения инфраструктуры окажутся выше, чем отводится на обслуживание «Железного купола».

Также атакующие будут «фрустрированы»: ведь атаки не приносят ожидаемого ими результата. Это, в свою очередь, приводит к снижению эффективности их пропаганды. И наконец, развертывание системы позволило отказаться от отправки для подавления огня солдат, снизив тем самым уровень количество жертв.

К минусам системы некоторые эксперты относят то, что при большом количестве залпов со стороны противника «Железный купол» может не справиться со всеми целями. Кроме того, эффективность системы, вероятно, будет ниже против управляемых ракет, однако такими израильские города не атаковали. Официальные лица несколько раз заявляли: противник не использует «умное» вооружение, поэтому «перегрузить» «Железный купол» он не сможет. Еще один нюанс — ограниченный радиус действия, который, впрочем, хотят нарастить.

Правительство упрекают и в желании тратить деньги на «Купол», оставляя в стороне другие типы защиты, — в некоторых случаях добраться до ближайшего убежища невозможно из-за непрекращающегося огня. «Нам остается только уповать на „Железный купол“ и удачу», — заявил один из жителей города Ашкелон.



Фото: reddit.com/r/MissilePorn

На заре «становления» «Купола» в нем увидели скрытую угрозу, но за рубежом: в 2013 году в Лондоне стартовала кампания под названием «Остановите роботов-убийц», под прицел активистов попала и израильская система ПРО. С течением времени, видимо, «Железный купол» доказал, что не планирует становиться полностью автономным «роботом-убийцей», и его упоминания на сайте организации больше не появлялись.

Нередко в тени «Железного купола» оказываются другие системы противоракетной обороны Израиля: как минимум это «Праща Давида», предназначенная для перехвата баллистических ракет средней дальности и неуправляемых ракет большого калибра, а также противоракетный комплекс «Стрела» («Хец»).

Кроме того, относительно недавно в состав израильской ПРО начали включать систему «Железный луч» — лазерные «пушки», способные вести и уничтожать объекты ближнего радиуса действия (ракеты, мины, артиллерийские снаряды), недоступные для «Железного купола», в том числе при запуске на близком расстоянии от установок «Купола». В разработке находятся и другие компоненты, призванные повысить эффективность автоматизированного «Купола».

Тем временем конфликт Израиля и Палестины продолжается. Накануне командование израильской армии объявило призыв 7 тыс. человек для проведения антитеррористической операции «Страж стен». В ответ на атаки со стороны сектора Газа Израиль наносит ракетные удары и задействует силы ВВС. В прессе также стала появляться информация, что «Железный купол» работает на пределе возможностей, однако со своими задачами он пока справляется, а глава государства уверяет: скоро ситуацию возьмут под контроль.

Источники: Globes , Air Force Magazine , 9News , CTech , The Washington Post , Israel21c , Missile Defense Advocacy Alliance

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