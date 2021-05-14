От коровы до прилавка. Разбираемся в ценообразовании молочки: что идет дояркам, магазину и государству

Источник материала: Onliner Когда город упрекает деревню в неумении жить без дотаций, деревня отвечает: «А вы посмотрите, сколько нам за молоко платят и почем оно в магазине». Но не будем сейчас решать вопросы социальной справедливости, а поговорим немного о себестоимости. Попробуем выяснить, какая часть от цены на молоко идет доярке, какая — продавцу и какая — в бюджет. Сразу предупреждаем: расчет условный, так как в этой теме довольно много неизвестных.

С экономической точки зрения стоимость молока, сметаны, масла, сыра и творога на витрине формируется из совокупности расходов на производство, упаковку, транспортировку, хранение, а также налогов и наценок. Сюда включаются все расходы, начиная от подкормки травы и обрезки копыт животных и заканчивая платой дизайнеру за логотип. Но посмотрим, как это выглядит на практике.





Итак, хозяйства сдают молоко на молокозаводы по назначенным сверху ценам. На сегодняшний день цифры такие:

сорт экстра — 760 руб. за тонну (с НДС — 836 руб.), литр с НДС — 84 коп.;

высший сорт — 660 руб. за тонну (с НДС — 726 руб.), литр — 73 коп.;

первый сорт — 570 руб. за тонну (с НДС — 627 руб.), за литр — 63 коп.

Рассказывать о качественных различиях молока можно очень много и подробно. Но для простоты важно запомнить: экстра немного жирнее и намного чище.

Что входит в себестоимость молока?

46—50% — цена кормов

Самая большая статья расходов — это еда для коров. Пасторальные образы вроде «коровы щиплют траву, дают молоко, а потом его везут в магазин» с реальностью сообразуются лишь частично. Во-первых, современные коровы активно потребляют комбикорма, зерно и массу разных добавок. Более того, они так привыкли к подобному питанию, что на одной траве и сене удои резко падают. Во-вторых, в сельском хозяйстве даже трава давно растет «с поддержкой»: ее специально сеют, удобряют, защищают разными препаратами. Все это в конечном итоге отражается на стоимости производства.





18—22% — зарплата работникам и отчисления из их зарплаты в ФСЗН

Это самая понятная категория расходов, хотя и их можно учитывать по-разному. Но в любом случае все зарплаты включаются в себестоимость продукта.

6—9% — расходы на основные средства производства

Сюда относят здания, сооружения, оборудование ферм, хранилища кормов, транспорт и пр., а также стоимость дойного стада. Все это включается в себестоимость продукции через амортизацию, т. е. постепенно, в течение всего срока службы объекта.





6—7% — работы и услуги

Здесь список весьма обширен. К примеру, упомянутая выше обрезка коровьих копыт не косметическая процедура, но профилактика болезней, способ получить больше молока от здоровой коровы.

Около 4—5% — расходы на организацию и управление производством

Вот где-то здесь должны быть заработки бухгалтеров, руководителя, идеолога и секретарши.





7—9% себестоимости — прочие затраты

Тут все, что не вошло в предыдущие категории. От наглядной агитации, как действовать при пожаре, до обустройства быта работников. Расписывать придется слишком долго, такие расходы есть в любой деятельности.





Понятно, что это весьма условные цифры. Практически все в сельском хозяйстве завязано на перекрестном субсидировании. Техника для колхозов (назовем их как раньше, ведь суть не изменилась) дается под льготные кредиты, которые потом погашает государство, инфляция и городские предприятия в рамках шефской помощи. То же с топливом и многими другими расходами.

Комбикорма, а теперь удои держатся именно на таких кредитах, на них предоставляют отсрочку, которую потом погасят зерном нового урожая, или из государственного кредита, или совсем не погасят, но дело как-то закроется. Когда нужно повысить показатели, фермы засыплют комбикормом, обеспечат техникой, медикаментами и всем прочим. Когда внимание власти обратится в другую сторону — могут кормить скотину даже отходами производства.





С другой стороны, колхозы сдают молоко туда, куда скажут, и по назначенной цене. А еще крестьяне не могут свободно сокращать поголовье, потому вынуждены кормить коров, которые не оправдывают даже свое питание. Общая себестоимость молока при этом растет.

Но не будем искать «паразитов-эксплуататоров», а посмотрим, из чего складывается розничная цена молочных продуктов — та, которую мы видим на ценниках в магазинах.





Молоко: 15 копеек НДС и еще 19 идет торговле

Средняя цена 1 литра молока, по данным Белстата, — 1 рубль 60 копеек. Из этой суммы около 15 копеек мы заплатим в бюджет в качестве налога на добавленную стоимость (НДС). Размера доходов розничной и оптовой торговли мы точно не знаем. Если следовать рекомендациям Министерства антимонопольного регулирования (МАРТ), наценка на молоко не должна превышать 15%. В таком случае мы платим еще 19 копеек торговле.





13—20 копеек заработают молокозаводы. Обратим внимание: речь о чистой прибыли. Переработчики тратятся не только на закупки молока, но еще и на энергоносители, другое сырье, упаковку, зарплату и т. д.

Теперь разберемся с доходами хозяйств. Покупая литр молока, мы платим 13—15 копеек (в зависимости от сорта) тем, кто непосредственно занят его производством. 3—4 копейки — прочим работникам хозяйств (руководству, бухгалтерии, в общем — «конторе»). И 28—38 копеек пойдет коровам на корма.





Остались еще расходы на транспорт и многое другое, их определить сложнее. Но по остаточному принципу на все прочее приходится 49 копеек.

Если не считать всего прочего, то больше всех на молоке зарабатывают коровы. Основная часть этих денег приходится на стоимость комбикормов и заготовленного сырья. Комбикорма же производят комбинаты хлебопродуктов, но сказать, что они много зарабатывают, тоже нельзя. Комбикормовые производства часто сами находятся в плачевном состоянии, некоторые закрываются или отдаются под реорганизацию.





Сметана: 51 копейка налога и 2,8 рубля коровам на корма

Средняя розничная цена (тоже по Белстату) — 5 руб. 63 коп. за литр. Рекомендуемая МАРТ наценка тоже не более 15%. Выходит, от средней цены сметаны в 5,63 руб.:

51 коп. составляет НДС в бюджет;

67 коп. — это наценка продавцов.





Точных данных по себестоимости продукта у нас нет. Но если считать, что на 1 литр сметаны ушло 10 литров молока, то:

1,60—1,90 руб. пойдет всем работникам сельского хозяйства: и дояркам, и «конторе»;

2,80—3,80 руб. — коровам на корма.

Хотя уверенности в этом расчете нет. Непонятно, на что тогда живут молокозаводы, перевозчики и все прочие. Разве что не рассчитываются с хозяйствами. Впрочем, производство молочной продукции у нас дотируется.

Творог: 55—65 копеек в бюджет и минимум 67 копеек сельчанам





Средняя цена творога нежирного — 6 руб., жирного — 7,13 руб. Рекомендуемая наценка — тоже 15%. Для производства 1 килограмма творога может понадобиться и 4, и 7 литров молока. От цены творога в 6 или 7,13 руб.:

55—65 коп. идет как НДС в бюджет;

71—85 коп. — как заработок торговли;

0,67—1,33 руб. — труженикам села;

1,12—2,66 руб. — коровам.

Вот тут запас составляет почти половину розничной цены. Хватит и переработчикам, и транспортникам, и всем прочим.

Сыр: 1,3 рубля в бюджет и 3 рубля торговой наценки





Сыры еще сильнее разнятся по качеству и цене. Потому диапазон расходов еще шире. По данным Белстата, средняя цена мягкого сыра — 14,33 руб., твердого — 16,95 руб. за 1 килограмм. Рекомендованная наценка — до 30%. Расход молока на изготовление сыра может колебаться от 6 до 14 литров на килограмм. Чаще пишут о 10—12 литрах.

Покупая килограмм сыра за 14—17 руб., мы платим:

1,30—1,54 руб. — НДС в бюджет;

3—3,56 руб. — торговую наценку;

1,60—2,28 руб. — труженикам села;

2,80 — 3,80 руб. — коровам.

Расчет тоже условный, но по цифрам правдоподобный.

Сливочное масло: 1,58 рубля НДС и до 15 рублей коровам





Лидер по использованию молока на 1 килограмм продукта — сливочное масло. Средняя цена 1 килограмма, по данным Белстата, — 17,39 руб. Рекомендованная наценка — 20%. На 1 килограмм сливочного масла нужно порядка 30—40 литров молока.

Покупая масло по средней цене 17,39 руб., мы платим:

1,58 руб. — НДС;

2,64 руб. — наценку торговли;

4,80—7,60 руб. — труженикам села;

8,40—15,20 руб. — коровам.

Опять частичная себестоимость с налогом и торговой надбавкой выходит больше цены. Причины не очень понятны, но как спорить с калькулятором?

Просим экономистов агропромышленного комплекса быть снисходительными к вольным обобщениям, возможным искажениям и даже ошибкам в этом тексте. Но ведь и мы, неспециалисты, принимаем на веру то, что агропрому нужно помогать, но, как мы периодически узнаем, рентабельность сельского хозяйства и переработки опять выросли. Мы знаем, как свободно обращаются с цифрами, когда нужно показать прибыль. Нам известно и то, какова эффективность работы колхоза и фермера.





Еще раз напоминаем, что некоторые цифры могут сильно отличаться от показателей конкретного предприятия. Что-то может быть больше/меньше и в 2 раза, но точно не в 5—10 раз. Каждый может найти исходные данные в открытых источниках и повторить наши расчеты. Мы лишь попробовали посмотреть на привычные продукты с другой точки зрения.