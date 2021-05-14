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Атмосферные фронты принесли в Беларусь дожди, грозы и сильный ветер

14.05.2021 08:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пятницу погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины.

Атмосферные фронты принесли в Беларусь дожди, грозы и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого (при грозах сильный порывистый).

Погода в регионах:

Брест +17..+19°C;

Витебск +17..+19°C;

Гомель +20..+22°C;

Гродно +16..+18°C;

Могилев +18..+20°C;

Минск +16..+18°C.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В пятницу погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины.
 
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