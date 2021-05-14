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Цены на нефть пошли вниз
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение утром 14 мая.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 07:35 по минскому времени, эталонные марки торгуются на следующих позициях:
Brent — 66,80 доллара за баррель (-0,37%);
WTI — 63,64 доллара за баррель (-0,28%).
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение утром 14 мая.
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