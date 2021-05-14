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Цены на нефть пошли вниз

14.05.2021 08:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение утром 14 мая.

Цены на нефть пошли вниз

Как свидетельствуют данные электронных торгов на 07:35 по минскому времени, эталонные марки торгуются на следующих позициях:

Brent — 66,80 доллара за баррель (-0,37%);

WTI — 63,64 доллара за баррель (-0,28%).

 

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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение утром 14 мая.
 
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