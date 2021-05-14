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Болельщики "Манчестер Юнайтед" вновь проводят акцию протеста
Источник материала: Партизан
Болельщики ФК "Манчестер Юнайтед" вновь собрались перед стадионом клуба "Олд Траффорд" в преддверии матча с "Ливерпулем".
Об этом журналист Роб Харрис сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Они требуют ухода семьи Глейзеров, нынешних владельцев клуба.
Отметим, что запланированный на 2 мая матч был перенесен на 13 мая из-за протестов болельщиков,
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Болельщики ФК "Манчестер Юнайтед" вновь собрались перед стадионом клуба "Олд Траффорд" в преддверии матча с "Ливерпулем".
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