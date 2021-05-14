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Анна Северинец: Люди - мусор для них. Давным-давно

14.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Идея поставить мусорный бак на месте гибели Тарайковского не нова.

Анна Северинец: Люди - мусор для них. Давным-давно
Идея поставить мусорный бак на месте гибели Тарайковского не нова, пишет известный педагог, писательница и популярный блогер Анна Северинец.

На месте расстрелов в Комаровском лесу - карусели парка Челюскинцев, на месте расстрелов в Лошице - гаражный кооператив, на месте расстрела мятежных железнодорожников, отказавшихся везти раскулаченных,долгие годы был скотомогильник, а теперь асфальт у Пушкинской. В Куропатах кабак.
 
Люди - мусор для них. Давным-давно.

Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
 
 
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Идея поставить мусорный бак на месте гибели Тарайковского не нова.
 
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