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Электромобили BMW получат уникальное звуковое сопровождение
Источник материала: Tut.by
Компания BMW объявила о создании акустического портфолио для своих новейших электрических моделей — фонотека звуков создана совместно с композитором Хансом Циммером, известным, в частности, своей музыкой к голливудским фильмам.
Новый саунд-дизайн, призванный усилить эмоциональную составляющую от вождения электрокара, разработан для
Характер звуковых эффектов будет зависеть от выбранного режима движения. Акустическая нагрузка увеличивается по мере разгона автомобиля, а в режиме Sport, например, звуковое сопровождение становится еще интенсивнее и ярче. В режиме Eco Pro, напротив, акустическая обратная связь сводится к нулю. Процесс ускорения электромобилей линейки M Performance будет подчеркиваться еще более энергичным звучанием с максимальной интенсивностью.
Новое акустическое сопровождение появится на серийных i4 и iX в течение 2022 года, также оно будет доступно для установки с помощью удаленного обновления программного обеспечения.
«Характер моделей BMW отражается в звуках, которые они издают. Именно поэтому для электрифицированных моделей BMW M мы разработали особое звуковое сопровождение. Оно усиливает эмоции от вождения и подчеркивает динамические возможности, которые будут ощущаться еще более остро», — отметил Ханс Циммер.
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Компания BMW объявила о создании акустического портфолио для своих новейших электрических моделей - фонотека звуков создана совместно с известным композитором...
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