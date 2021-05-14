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В Витебске осудили водителя, который пьяным насмерть сбил в Билево 41-летнюю женщину
Источник материала: Tut.by
Суд в Витебске приговорил к 6 годам колонии 57-летнего мужчину, который в январе сел пьяным за руль и
ДТП произошло 28 января этого года возле дома № 1 на улице Короткевича. 57-летний водитель Opel Astra сбил 41-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она умерла на месте.
В крови водителя было 3,76 промилле. К перекрестку он подъезжал со скоростью 79,2 км/ч при разрешенной в городе в 60 км/ч.
В суде мужчина полностью признал вину.
За нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, мужчина получил 6 лет колонии общего режима. Он лишен права водить автомобиль на 5 лет.
Мужчина должен выплатить мужу погибшей 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. 750 рублей из них он передал до суда.
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Мужчина должен выплатить мужу погибшей 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. 750 рублей из них он передал до суда.
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