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В Витебске осудили водителя, который пьяным насмерть сбил в Билево 41-летнюю женщину

14.05.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске приговорил к 6 годам колонии 57-летнего мужчину, который в январе сел пьяным за руль и насмерть сбил на пешеходном переходе в микрорайоне Билево 41-летнюю женщину, сообщает Верховный суд.


Фото: СК

ДТП произошло 28 января этого года возле дома № 1 на улице Короткевича. 57-летний водитель Opel Astra сбил 41-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она умерла на месте.

В крови водителя было 3,76 промилле. К перекрестку он подъезжал со скоростью 79,2 км/ч при разрешенной в городе в 60 км/ч.

В суде мужчина полностью признал вину.

За нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, мужчина получил 6 лет колонии общего режима. Он лишен права водить автомобиль на 5 лет.

Мужчина должен выплатить мужу погибшей 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. 750 рублей из них он передал до суда.

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Теги: Витебск
 
 
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Мужчина должен выплатить мужу погибшей 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. 750 рублей из них он передал до суда.
 
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