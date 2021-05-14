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Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа
Источник материала: Onliner
«Воздушные и наземные силы сейчас атакуют сектор Газа», —
ЦАХАЛ в своем твиттер-аккаунте показывает поврежденные ракетами объекты в израильских населенных пунктах. И в ответ публикует фото людей, которые «никогда больше не запланируют террористические атаки».
«Благодаря системе „Железный купол“ мы можем атаковать, — сказал премьер Израиля Нетаньяху. — Армия Израиля уже поразила сотни целей, скоро их будет больше тысячи. Мы и будем наносить удары по ХАМАС, ради защиты наших граждан».
Прошедшей ночью ВВС Израиля провели самый масштабный налет на цели в палестинском анклаве: 160 самолетов одновременно атаковали 150 объектов в течение 40 минут при поддержке с земли. При этом, уточняют в ЦАХАЛ, ни один израильский солдат на территорию сектора не входил.
ТАСС, со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Джонатана Кроникуса,
ХАМАС, в свою очередь, говорит о погибших среди гражданских и подтверждает смерть только 20 своих боевиков. Израильская армия показывает, как ракета из Газы дает осечку и взрывается в секторе.
А также моменты уничтожения зданий в Газе.
Пока из еврейских поселений в пределах 4 километров от границы с Газой выводят гражданских.
(будет дополнено)
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«Воздушные и наземные силы сейчас атакуют сектор Газа», — сообщил ЦАХАЛ около полуночи. Но позже уточнил: пока израильские войска по земле в сектор не входили....
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