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Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа

14.05.2021 08:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Воздушные и наземные силы сейчас атакуют сектор Газа», — сообщил ЦАХАЛ около полуночи. Но позже уточнил: пока израильские войска по земле в сектор не входили. Тем временем Израиль призывает 9 тысяч резервистов. По утренним данным, из сектора выпущено больше 1700 ракет, убиты семеро гражданских израильтян, ранены больше 500, повреждены школы, больницы, дома, автобус. В то же время сообщается, что поражены 650 целей в Газе, убиты больше ста боевиков.

ЦАХАЛ в своем твиттер-аккаунте показывает поврежденные ракетами объекты в израильских населенных пунктах. И в ответ публикует фото людей, которые «никогда больше не запланируют террористические атаки».

Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа

«Благодаря системе „Железный купол“ мы можем атаковать, — сказал премьер Израиля Нетаньяху. — Армия Израиля уже поразила сотни целей, скоро их будет больше тысячи. Мы и будем наносить удары по ХАМАС, ради защиты наших граждан».

Прошедшей ночью ВВС Израиля провели самый масштабный налет на цели в палестинском анклаве: 160 самолетов одновременно атаковали 150 объектов в течение 40 минут при поддержке с земли. При этом, уточняют в ЦАХАЛ, ни один израильский солдат на территорию сектора не входил.

ТАСС, со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Джонатана Кроникуса, сообщает, что изначально в сообщении армейской пресс-службы, касающемся начала наземной операции, была допущена неточность. При этом сказал, что у армии «есть планы, есть приказы по подготовке» наземной операции, но информации о намерениях он дать журналистам не может.

ХАМАС, в свою очередь, говорит о погибших среди гражданских и подтверждает смерть только 20 своих боевиков. Израильская армия показывает, как ракета из Газы дает осечку и взрывается в секторе.

А также моменты уничтожения зданий в Газе.

Пока из еврейских поселений в пределах 4 километров от границы с Газой выводят гражданских.

(будет дополнено)

 
 
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«Воздушные и наземные силы сейчас атакуют сектор Газа», — сообщил ЦАХАЛ около полуночи. Но позже уточнил: пока израильские войска по земле в сектор не входили....
 
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