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Въезда в страны Евросоюза на границе Беларуси ждут более 400 фур
14.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. В очередях на границе Беларуси с Евросоюзом стоят в общей сложности 400 большегрузов, такие данные на утро пятницы приводит Госпогранкомитет.
Больше всего машин на литовском направлении - почти 300. В пункте пропуска "Бенякони" ожидает своей очереди 100 фур, в "Привалке" "застряли" 40 большегрузов. Возле одного из самых загруженных ПП "Каменном логе" в очереди стоит более 150 машин.
Напомним, что в пятницу здесь начала работу
На латвийском направлении находится более 110 фур. В "Григоровщине" стоит 80 машин, в "Урбанах" скопилось более 30 большегрузов.
С 12 апреля возобновили свою работу три пункта пропуска на белорусско-литовской границе - "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").
А вот ремонт пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") продолжается, из-за чего упала его пропускная способность. Реконструкция этого ПП продлится до 2023 года.
Перевозчикам пограничники рекомендуют планировать маршрут с учетом нагрузки в пунктах пропуска. Следить за актуальной информацией об очередях на границе можно на сайте ГПК Беларуси.
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Система электронной очереди на белорусско-литовской границе начала работу в пятницу в ПП "Каменный Лог" - одном из самых загруженных пунктов пропуска.
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