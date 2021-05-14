Въезда в страны Евросоюза на границе Беларуси ждут более 400 фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. В очередях на границе Беларуси с Евросоюзом стоят в общей сложности 400 большегрузов, такие данные на утро пятницы приводит Госпогранкомитет.

Больше всего машин на литовском направлении - почти 300. В пункте пропуска "Бенякони" ожидает своей очереди 100 фур, в "Привалке" "застряли" 40 большегрузов. Возле одного из самых загруженных ПП "Каменном логе" в очереди стоит более 150 машин.

Напомним, что в пятницу здесь начала работу система электронной очереди . Бронировать дату и время пересечения перевозчики могут на специальном сайте в интернете. Это позволит сделать поездку более комфортной и быстрой. Автомобиль должен прибыть к въезду в сервисную зону ожидания до начала забронированного интервала, который составляет один час. Правда, услуга электронной очереди платная, ее стоимость – одна базовая величина (29 рублей) за машину независимо от ее категории и даты бронирования.

На латвийском направлении находится более 110 фур. В "Григоровщине" стоит 80 машин, в "Урбанах" скопилось более 30 большегрузов.

С 12 апреля возобновили свою работу три пункта пропуска на белорусско-литовской границе - "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").

А вот ремонт пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") продолжается, из-за чего упала его пропускная способность. Реконструкция этого ПП продлится до 2023 года.

Перевозчикам пограничники рекомендуют планировать маршрут с учетом нагрузки в пунктах пропуска. Следить за актуальной информацией об очередях на границе можно на сайте ГПК Беларуси.