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Кейт Миддлтон постреляла из лука в неподходящем наряде и удивила фанатов
14.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила поклонников: герцогиня приняла участие в неожиданной активности и сделала это в самом неподходящем образе.
Кембриджи нанесли визит благотворительной организации The Way Youth Zone в Уэст-Мидленсе. Приезд пары был связан с Неделей психического здоровья в Британии. Королевская чета весело провела время с подопечными организации и зарядилась позитивом, а соперница Маркл и вовсе успела удивить фанатов.
Поклонников удивило то, что принимать участие в играх и активностях Миддлтон не помешал строгий наряд, который не соответствовал характеру мероприятия. Для своего выхода фаворитка королевы выбрала черные брюки в пол, темно-синюю блузу в горошек с белым воротничком, а также синее пальто классического кроя.
Похоже, что герцогиня не была готова к тому, что будет бегать по траве, двигаться и даже стрелять из лука, иначе бы надела более подходящую и комфортную одежду.
"Мне кажется или образ не подходит для этой встречи?"; "Кейт промахнулась с нарядом"; "Она выглядит как учительница литературы на уроке физкультуры", - прокомментировали фолловеры королевской семьи видео герцогов в Instagram.
Напомним, что в последнее время пара заинтересовалась съемками различных роликов: герцоги даже
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"Послушные герцоги" продолжают выполнять свои королевские обязанности: в сети обсуждают новое появление фаворитки королевы и ее супруга на публике.
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