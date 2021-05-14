ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кейт Миддлтон постреляла из лука в неподходящем наряде и удивила фанатов

14.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила поклонников: герцогиня приняла участие в неожиданной активности и сделала это в самом неподходящем образе.

Кембриджи нанесли визит благотворительной организации The Way Youth Zone в Уэст-Мидленсе. Приезд пары был связан с Неделей психического здоровья в Британии. Королевская чета весело провела время с подопечными организации и зарядилась позитивом, а соперница Маркл и вовсе успела удивить фанатов.

Поклонников удивило то, что принимать участие в играх и активностях Миддлтон не помешал строгий наряд, который не соответствовал характеру мероприятия. Для своего выхода фаворитка королевы выбрала черные брюки в пол, темно-синюю блузу в горошек с белым воротничком, а также синее пальто классического кроя.

Похоже, что герцогиня не была готова к тому, что будет бегать по траве, двигаться и даже стрелять из лука, иначе бы надела более подходящую и комфортную одежду.

"Мне кажется или образ не подходит для этой встречи?"; "Кейт промахнулась с нарядом"; "Она выглядит как учительница литературы на уроке физкультуры", - прокомментировали фолловеры королевской семьи видео герцогов в Instagram.

Напомним, что в последнее время пара заинтересовалась съемками различных роликов: герцоги даже завели собственный YouTube-канал.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Послушные герцоги" продолжают выполнять свои королевские обязанности: в сети обсуждают новое появление фаворитки королевы и ее супруга на публике.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пул першага» пахваліўся: відэа з Лукашэнкам набрала мільёны праглядаў. Але на ютубе яго няма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by