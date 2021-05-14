Кейт Миддлтон постреляла из лука в неподходящем наряде и удивила фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила поклонников: герцогиня приняла участие в неожиданной активности и сделала это в самом неподходящем образе.

Кембриджи нанесли визит благотворительной организации The Way Youth Zone в Уэст-Мидленсе. Приезд пары был связан с Неделей психического здоровья в Британии. Королевская чета весело провела время с подопечными организации и зарядилась позитивом, а соперница Маркл и вовсе успела удивить фанатов.

Поклонников удивило то, что принимать участие в играх и активностях Миддлтон не помешал строгий наряд, который не соответствовал характеру мероприятия. Для своего выхода фаворитка королевы выбрала черные брюки в пол, темно-синюю блузу в горошек с белым воротничком, а также синее пальто классического кроя.

Похоже, что герцогиня не была готова к тому, что будет бегать по траве, двигаться и даже стрелять из лука, иначе бы надела более подходящую и комфортную одежду.

"Мне кажется или образ не подходит для этой встречи?"; "Кейт промахнулась с нарядом"; "Она выглядит как учительница литературы на уроке физкультуры", - прокомментировали фолловеры королевской семьи видео герцогов в Instagram.

Напомним, что в последнее время пара заинтересовалась съемками различных роликов: герцоги даже завели собственный YouTube-канал .

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