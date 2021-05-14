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Не только шопинг: в минском ТЦ прививают от коронавируса – видео
14.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Центр работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Чтобы получить вакцину, при себе надо иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.
В центре работают медики Минской центральной районной клинической больницы. Перед прививкой пациента осматривает врач: измеряет температуру, артериальное давление, сатурацию.
Вакцинация здесь
Не исключено, что в ближайшие месяцы пункты вакцинации появятся и в некоторых других торговых центрах Минска и крупных городов страны.
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