Не только шопинг: в минском ТЦ прививают от коронавируса – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Центр работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Чтобы получить вакцину, при себе надо иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.

В центре работают медики Минской центральной районной клинической больницы. Перед прививкой пациента осматривает врач: измеряет температуру, артериальное давление, сатурацию.

Вакцинация здесь расписана до 18 мая. Потому желательно предварительно записаться по телефону. Пока пациентов прививают первым компонентом "Спутник V". А с 21 мая начнется применение второго компонента. Как долго будет работать пункт – неизвестно. Все зависит от темпов вакцинации населения, а также от объемов поставляемого препарата.

Не исключено, что в ближайшие месяцы пункты вакцинации появятся и в некоторых других торговых центрах Минска и крупных городов страны.