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Лучшие фильмы с Кейт Бланшетт, которые стоит посмотреть
14.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
14 мая свой день рождения отмечает голливудская актриса Кейт Бланшетт – ей исполняется 52 года.
Лицо Armani, обладательница двух премий "Оскар" и одна из самых высокооплачиваемых актрис – все это о Кейт.
Особенная красота Бланшетт позволяет ей вживаться в различные образы, а ее актерский талант делает возможным перевоплощение в ярких героинь из разных эпох.
В честь 52-го дня рождения актрисы Sputnik составил список обязательных к просмотру кинолент с участием Кейт Бланшетт.
Талантливый мистер Рипли
Загадочная история Бенджамина Баттона
Кэрол
Авиатор
Елизавета
Меня там нет
Жасмин
Скандальный дневник
Золотой век
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В 52-й день рождения звезды Голливуда Sputnik рассказывает о самых ярких ролях одной из лучших актрис своего поколения.
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