Лучшие фильмы с Кейт Бланшетт, которые стоит посмотреть

Источник материала: Sputnik Беларусь

14 мая свой день рождения отмечает голливудская актриса Кейт Бланшетт – ей исполняется 52 года.

Лицо Armani, обладательница двух премий "Оскар" и одна из самых высокооплачиваемых актрис – все это о Кейт.

Особенная красота Бланшетт позволяет ей вживаться в различные образы, а ее актерский талант делает возможным перевоплощение в ярких героинь из разных эпох.

В честь 52-го дня рождения актрисы Sputnik составил список обязательных к просмотру кинолент с участием Кейт Бланшетт.

Талантливый мистер Рипли

Загадочная история Бенджамина Баттона

Кэрол

Авиатор

Елизавета

Меня там нет

Жасмин

Скандальный дневник

Золотой век

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