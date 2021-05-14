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Лучшие фильмы с Кейт Бланшетт, которые стоит посмотреть

14.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

14 мая свой день рождения отмечает голливудская актриса Кейт Бланшетт – ей исполняется 52 года.

Лицо Armani, обладательница двух премий "Оскар" и одна из самых высокооплачиваемых актрис – все это о Кейт.

Особенная красота Бланшетт позволяет ей вживаться в различные образы, а ее актерский талант делает возможным перевоплощение в ярких героинь из разных эпох.

В честь 52-го дня рождения актрисы Sputnik составил список обязательных к просмотру кинолент с участием Кейт Бланшетт.

Талантливый мистер Рипли

Загадочная история Бенджамина Баттона

Кэрол

Авиатор

Елизавета

Меня там нет

Жасмин

Скандальный дневник

Золотой век

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В 52-й день рождения звезды Голливуда Sputnik рассказывает о самых ярких ролях одной из лучших актрис своего поколения.
 
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