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«Устал идти — беги». Как банк быстро провел ребрендинг и кто такой Олег?
14.05.2021 09:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Провести ребрендинг — это не вывеску сменить на фасаде. Складывается он даже из таких мелочей, как обращение к коллеге без отчества и описание «Олега». Опыт ребрендинга в 2020 году получил
— До ребрендинга РРБ-Банк назывался «Акционерным банком реконверсии и развития» ― это был небольшой банк для бизнеса. С 2017 года мы начали плавно изменять зеленую цветовую гамму на красную. Но позиционирование оставалось неизменным.
«Работали на „максимальном уровне сложности“»
Нас подтолкнули к ребрендингу внешние обстоятельства. В 2020 мы стали работать на «максимальном уровне сложности». Вся банковская система испытывала нагрузки из-за пандемии и социально-экономической напряженности. А мы взяли в аренду точки продаж «Статусбанка» и в течение года увеличили количество отделений с 7 до 21, пунктов обмена валют ― с 3 до 16, сети банкоматов ― с 3 до 38.Сделав такой серьезный прирост, мы поняли, что нужно переупаковывать бренд и внешний стиль. Ведь совсем другое дело, когда твои банкоматы и ЦБУ есть по всему городу…
Хотелось сделать все красно, ярко, дерзко. В июне устав банка был изменен в связи с изменением его полного наименования — закрытое акционерное общество «Банк роста и развития бизнеса». А вот короткое официальное юридическое наименование мы оставили прежним — ЗАО «РРБ-Банк».
Кто мы и что хотим
Для ребрендинга мы обратились в рекламное агентство AIDA PIONEER, с которым у нас было много успешных проектов. Это не значит, что мы дали агентству денег и ждали, когда нам принесут новый бренд на блюдечке — это была коллективная работа.
Этап 1. Проработали новое позиционирование банка.
В нем отразили ключевые компетенции и мировоззренческие основы. Раньше мы делали упор на то, что наш банк с европейским капиталом. Теперь мы подчеркиваем, что РPБ ― небольшой частный банк с белорусским капиталом, который работает на рынке с 1994 года. Целевая аудитория — малый и средний бизнес.
Нас воспринимают как «небольшой банк для небольшого бизнеса». Со своими сильными сторонами — местные собственники, молодые профессионалы в топ-менеджменте, сильная команда.
Этап 2. Определили преимущества в конкурентной среде.
Мы в отделе маркетинга постоянно проводим анализ конкурентной среды и понимаем все «боли» белорусских банков. Мы знаем, у кого из средних и системообразующих банков можно забрать клиентов, основываясь на наших компетенциях.
Вот какие преимущества мы выделили:
1. Скорость. Мы небольшой банк, который может очень быстро принимать решения. Условно говоря, обсудить ответ по кредиту для клиента мы можем хоть в 4 часа утра.Заседание правления можно собрать за 10 минут, а в крупном банке пришлось бы ждать «последнего четверга месяца».
2. Отсутствие бюрократии. Все бизнес-процессы оттачиваются на то, чтобы максимально упростить решение ключевых вопросов и сделать это с минимальной бумажной волокитой.
3. Вера в предпринимателей. Мы по-прежнему остаемся в первую очередь банком для бизнеса. И все наши флагманские продукты — для бизнес-клиентов. Мы всегда идем навстречу предпринимателям и можно сказать, что у нас есть чутье на успех — мы видим, «выстрелит» их проект или нет. Яркий пример — в 2017 году мы прокредитовали майнинг-фермы ровно за месяц до взлета биткоина. Хотя в 2017 году взять кредит на майнинг-ферму в любом другом банке Беларуси было просто невозможно…
Таким образом, мы определили, что РРБ — это банк с самым молодым топ-менеджментом в Беларуси, который способен молниеносно и без лишней бюрократии принимать решения. Мы максимально «топим» за бизнес и верим в предпринимателей.
Наши преимущества — оперативность, подвижность, «негабаритность», гибкость, способность быстро принимать решения, реагировать на вызовы времени, выстраивать индивидуальную работу с клиентом. Отсюда и родились слоган «На твоей скорости» и обновленная расшифровка аббревиатуры банка как «Банк роста и развития бизнеса».
Этап 3. Сформулировали миссию банка, которая помогала бы нашим сотрудникам понимать настоящее и будущее организации. Миссия формулировалась топ-менеджментом и советом директоров банка на основе докладов руководителей подразделений: «Банк-РРБ — это банк, способный меняться и трансформировать бизнес, жизнь, настоящее и будущее».
Визуально все получилось выразить таким образом:
Атрибутами бренда стали красный и белый.
Но кто такой Олег?
У нашего банка есть очень классные клиенты, но нужно искать и новых. Мы стали создавать своего «концептуального потребителя». Представили предпринимателя, с бизнесом которого можно вырасти. Условно мы назвали его Олег и вот так описали:
А вот как может выглядеть Олег. Это не реальный человек, а собирательный образ.
Олег — это целевой клиент, к которому мы движемся. Вся наша стратегия и позиционирование построены так, чтобы таких «Олегов» среди наших клиентов стало больше. И все новые продукты, которые мы делаем и продвигаем, нацелены на него. Мы четко понимаем, какие дополнительные сервисы можем ему предложить — чат-боты, онлайн-зачисления, помощь по развитию бизнеса.
Мы верим в бизнес Олега, что он вырастет во что-то мощное. И уверены, что Олег будет благодарен банку, который в него поверил.
А для физлиц — цитатник
Наша стремительно выросшая банковская сеть требовала яркого визуала и для физических лиц.
Фоновой жизнью бренда мы сделали специальный цитатник «Банка РРБ». Через тексты и фразы мы начали вести с потребителем интеллектуальную игру, включать специальные акценты и актуальные темы. И наполнили цитатником все рекламные поверхности в коммуникационном поле.
Придумать — полдела, нужно внедрить
Внутри банка мы создали сразу несколько рабочих групп, от фронт-офиса до HR-департамента. Эйчары должны были внедрить элементы фирменного стиля в одежде, колл-центр — переписать скрипты продаж и изменить тон коммуникации в ответах клиентам.
На коллективных совещаниях мы обсуждали, насколько те или иные решения релевантны стратегии банка. Например, предполагалось, чтобы у каждого работника был красный элемент в одежде. В итоге решили, что пока это нужно только топ-менеджерам, когда они появляются в медиа. А вот решение, что в банке всех называют по имени (без упоминания отчества), было реализовано сразу.Текущие рекламные кампании и источники в интернете в течение недели мы привели в соответствие с новым фирменным стилем. И даже зарплатный продукт, который выходил через несколько дней, тоже сразу сделали в новом стиле.
Также мы создаем линейку флагманских продуктов. Один из них уже запустили — это экспресс-кредит «Рок-н-ролл», призванный поддержать предпринимателей в любых их инициативах.
Что в результате?
С начала ребрендинга прошло не так много времени. Большая кампания по оформлению новых точек продаж в Минске и регионах завершилась только в январе 2021 года.
Если топ-менеджеры уже перестроились, то где-то в регионах сотрудники могут пока работать по-старому — не поняли суть изменений, используют прежние скрипты и т.д. И это серьезный кусок работы. Впрочем, это нормально. Ребрендинг ― это вещь динамическая.
По отзывам front-office, обратной связи и росту посещаемости ресурсов банка мы видим, что в коммуникационном поле нас стали идентифицировать по-новому.
Советы тем, кто задумывается о ребрендинге
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Провести ребрендинг - это не вывеску сменить на фасаде. Складывается он даже из таких мелочей, как обращение к коллеге без отчества и описание «Олега». Опыт...
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