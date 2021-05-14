Как все деньги позеленеют в будущем, и это необратимо

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В государствах, где банки не выстраиваются в очередь на ломбардном аукционе для получения кредитных средств, где размер инфляции не становится интригой года, а чиновники у печатного станка не задаются гамлетовским вопросом «включать или не включать», есть такое явление, как «зеленый банкинг».

В начальной стадии оно есть и у нас, в Беларуси, но если уж смотреть на зеленый банкинг в широком смысле, ориентироваться стоит, конечно, на мировой опыт. В Европе, США и Азии это самое прогрессивное и бурно развивающееся направление в сфере финансов. Об этом на семинаре «Зеленый банкинг: особенности и перспективы для Республики Беларусь», организованном Центром экономических исследований BEROC, рассказала эксперт Анастасия Лузгина.

Взаимное проникновение финансов и экологии прослеживается, прежде всего, на уровне зеленых финансов. Так, в соответствии с Программой ООН по окружающей среде (UNEP) целью зеленого финансирования является «увеличение уровня финансовых потоков (банковского, микрокредитного, страхового и инвестиционного) из государственного, частного и некоммерческого секторов на приоритеты устойчивого развития».

Говоря простыми словами, бизнес будущего будет стремиться не только к получению коммерческой выгоды, но и к положительному воздействию на окружающую среду. А при оценке целесообразности вложений инвесторы будут исходить из комплекса социальных и экологических рисков.

Медленно, но верно, мировой бизнес движется в этом направлении. Происходит это как на уровне отдельных государств (например, в Нидерландах с 1995 г. действует законодательство в области зеленых кредитов, а с 2016 года — по зеленой ипотеке), так и на уровне международных организаций (с 2017 года органы ЕС работают над созданием законодательства, методологии и контроля в области зеленых финансов).

Четыре важных шага

В банковской сфере это явление получило название «зеленый банкинг». Но, как и в любой другой области, естественно, сразу банки «позеленеть» не могут. Им придется пройти четыре последовательные стадии:

Оборонительный банкинг. На данном этапе банки не заинтересованы в развитии зеленого направления и даже, наоборот, стараются его исключить из своей деятельности, так как это связано с дополнительными затратами

Превентивный банкинг. Это когда финансовые организации вынуждены внедрять экологические аспекты и риск-менеджмент в свою операционную деятельность под давлением государства и общественности.

Наступательный банкинг. На этом этапе банк не только развивает свою деятельность как обычного юридического лица с учетом экологических и социальных аспектов, но также активно внедряет различного рода зеленые инструменты финансирования, а результаты деятельности в сфере экологического и социального банкинга публикуются в виде ежегодных отчетов.

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