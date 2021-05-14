Зеленский хочет переизбраться, борясь с «кумом Путина» и другом Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Обвинения Виктора Медведчука в госизмене парализуют его деятельность в Украине. Главное теперь – доказать их в суде. Но это, похоже, не основная цель команды президента Зеленского, пишет Сергей Руденко на DW .





Путин, Медведчук и Лукашенко

Печерский районный суд Киева поместил лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Он должен сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет, а также не должен общаться со свидетелями по делу. «Кума Путина» подозревают в госизмене и «нарушении обычаев войны».

Еще один депутат Верховный рады Украины, который проходит подозреваемым вместе с Виктором Медведчуком, Тарас Козак, находится в Беларуси. Об этом сообщает Hromadske .

Виктор Медведчук также известен тесным общением с Александром Лукашенко.

Тройной удар Зеленского

Нынешнее подозрение Медведчуку – это попытка команды Зеленского одновременно нанести тройной удар: по самому фигуранту дела, его куму Владимиру Путину и по экс-президенту Украины Петру Порошенко, пишет журналист Сергей Руденко на DW . Для самовлюбленного Виктора Владимировича обвинения ГПУ, конечно же, звучат оскорбительно. И как для юриста, и как для кума Путина.

Он по-прежнему уверен в своей исключительности и в том, что в Украине ему тюрьма не грозит (кстати, статья о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет).

Иначе он не разъезжал бы 9 мая на стилизованном под фронтовой УАЗике в центре Киева, приветствуя тех, кто ностальгирует по советским временам. Вряд ли он подозревал, что через два дня Генпрокуратура вынесет ему подозрение. Ну и, скажите, в какой другой стране человек, которого подозревают в финансировании терроризма, будет свободно передвигаться по улицам столицы?

Владимир Путин воспринимает дело Медведчука не иначе как личный вызов. Президент РФ, судя по всему, до сих пор не может поверить, что Зеленский заставил его переживать по поводу будущего Виктора Владимировича и его супруги. Кумовья хозяина Кремля оказались под ударом. Для того чтобы разрулить ситуацию, Владимиру Владимировичу надо вести диалог с Владимиром Александровичем, которого он уж точно не считает ровней себе.

Дело Медведчука создает определенные неудобства и Петру Порошенко. В подозрении, подписанном Венедиктовой, фигурирует достаточно важный эпизод, датированный 2015 годом. Именно во времена президентства Порошенко кум Путина по телефону договаривался с Москвой о перерегистрации в уже аннексированном Крыму своего предприятия ООО «Новые проекты», занятого в Черном море разработкой месторождение нефти и газа, которое оценивают в 37 млрд гривен.

Де-юре речь идет о подрыве экономической безопасности Украины. Знал ли президент Порошенко об этом, учитывая, что СБУ слушало Медведчука, который в то время принимал участия в переговорах с Москвой? Если знал, то почему не дал команду пресечь деятельность кума Путина? Если нет, то, кто виноват в этом?

Зеленский идет на второй срок?

Смею предположить, что история с Виктором Медведчуком это – начало новой президентской кампании Владимира Зеленского. Да, два года назад он уверял, что одной каденции ему будет вполне достаточно.

Но, судя по тому, как развиваются события в Украине, команда нынешнего главы государства замахнулась на второй президентский срок Зеленского. В предстоящей избирательной гонке борьба с подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком может быть ключевой.

Ну, право, не бороться же Зеленскому с самим Путиным, до которого он не может дозвониться. Для этого есть его кум, человек, который до 11 мая как будто был абсолютно уверен, что в Украине с ним ничего плохого не случится.

Да и социология уже показала, что борьба с Медведчуком и его медиактивами уже позитивно влияет на рейтинг Владимира Зеленского. Это означает, что нынешняя президентская команда будет до конца дожимать историю с кумом Путиным, а вместе с ним – и Петра Порошенко.

Подозреваемый в госизмене Медведчук это, согласитесь, хороший контраст для героя Зеленского. Но в нынешней ситуации все же надо признать: дело против кума Путина – серьезный удар по всем пророссийским силам в Украине. И какую бы личную цель сегодня не преследовал Зеленский, абсолютно очевидно: в условиях продолжающегося конфликта в конечном счете выиграет украинское государство.

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