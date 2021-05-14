Завещание Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Какова судьба «судьбоносных» декретов правителя и почему бессмысленно переживать по поводу очередного его «принципиального решения».





Честно говоря, не до конца понятно возбуждение вокруг последнего декрета, уже прозванного в народе «завещанием Лукашенко». Аналитики почти месяц (с момента анонса «принципиального решения» и до его подписания) гадают, что стоит за этим декретом и чем он грозит обернуться? Но стоит ли настолько близко принимать к сердцу то, что, как появилось одним росчерком пера, так же может и исчезнуть, если обстоятельства вдруг изменятся.

Достаточно проследить судьбу декретов, подписанных Александром Григорьевичем за последние 10 лет.

На сайте правителя в разделе «Декреты» имеется аж 33 пункта. Декреты Лукашенко там складируются с 2010 года. И знаете что? Из этих 33 только 14 непосредственно сами декреты, все остальное — это декреты «о внесении изменений в декреты».





Сразу даже трудно понять, остался ли хоть один такой документ без изменений? Будем все же думать, что на сайте они представлены не все и какой-то уцелел в своем первозданном виде.

А что, разве мало мы знаем примеров, когда такие «принципиальные и судьбоносные» декреты вдруг перелицовывались на ходу, превращаясь в прямо противоположные? Вспомнить хотя бы декрет о «тунеядстве», подписанный в 2015 году и всколыхнувший всю Беларусь. И вот уже в 2018 году мы имеем «Декрет №1 об изменении Декрета №3» — был Декрет «О предупреждении социального иждивенчества», а стал «О содействии занятости населения».

Или взять такой прорывной и судьбоносный Декрет «О развитии цифровой экономики». Долго ли айтишники пользовались льготами, которые им обещали аж до 2049 года? Пришли голодные времена — и хозяин страны решил, что подоходный налог по пониженной ставке — это в нынешней ситуации непозволительная роскошь.

Поэтому незачем убиваться по поводу всех этих декретов и посыпать голову пеплом, рисуя в голове картины, как «хунта» после смерти хозяина устроит тут вальпургиеву ночь и отдаст страну на растерзание Москве. Поверьте, даже они понимают ничтожность своего положения, что «до», что «после», и лучше нашего знают, что автор всех этих декретов — хозяин своего слова: сам слово дал — сам обратно взял.

Так что даже не стоит загадывать, что будет «после». Тут и сейчас-то мало что работает.

А то, что от нас зависело, мы в этой связи уже сделали. Кое-кто вдруг неожиданно осознал, что не вечен, и это прозрение — лучший результат.