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Массовые протесты оставили один из крупнейших городов Колумбии без топлива

14.05.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

После трех недель антиправительственных протестов жители третьего по величине города Колумбии - Кали - столкнулись с нехваткой бензина и некоторых пищевых продуктов. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, в Кали шли ожесточенные столкновения между демонстрантами и правоохранителями. В течение нескольких недель протестующие блокировали основные подъездные пути к городу, в результате чего поставки ресурсов значительно уменьшились.

Мэр Кали Хорхе Иван Оспина заявил, что беспрепятственная доставка товаров в город является жизненно важной. "Некоторых запасов или ограниченных поставок недостаточно", - цитирует издание городского голову.

Протесты в Колумбии вспыхнули из-за недовольства граждан ростом налоговой нагрузки.

На фоне протестов президент страны Иван Дуке Маркес сообщил, что власти отменят предложенную правительством налоговую реформу.

 
 
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После трех недель антиправительственных протестов жители третьего по величине города Колумбии - Кали - столкнулись с нехваткой бензина и некоторых пищевых...
 
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