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Украина усиливает границу с Беларусью перед ее военными учениями с РФ «Запад-2021»

14.05.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украинские пограничники готовы к рискам, связанным с будущими российско-белорусскими военными учениями «Запад-2021» на территории соседней Беларуси. Об этом заявил директор Департамента охраны государственной границы Администрации Государственной пограничной службы Украины Леонид Баран во время международного круглого стола в Укринформе на тему «Беларусь - новый западный форпост российской агрессии?».

«Пограничная служба Украины готовится к будущим учениям «Запад-2021». Указанные учения пройдут на военных полигонах не так близко от границы, в то же время мы учитываем, не исключаем и даже уверены, что российские разведчики будут работать по многим линейным позициям пограничных подразделений Республики Беларусь, в том числе и на границе с Украиной», - отметил Баран.

Он заверил, что в пограничном ведомстве понимают все риски на границе с Белоруссией, поэтому наращивают свои способности и укрепляют государственную границу.

«В последнее время мы значительно усилили свои способности по воздушному мониторингу, использованию пилотируемой авиации и беспилотников, получили новую партию вертолетов в рамках договора с Францией, и значительная часть этой авиации пойдет именно на усиление воздушной границы с Беларусью», - рассказал он.

Баран также отметил, что между Беларусью и Россией в рамках союзного государства планируется существенное наращивание инженерно-технической составляющей в охране границы, что может означать их совместную разведывательную деятельность.

«Руководством Государственного пограничного комитета Беларуси инициирована перед своими российскими коллегами необходимость наращивания именно совместных возможностей и сведение специальной технической разведки вдоль их юго-западной границы и с позиций пограничной инфраструктуры Беларуси. И все это за счет российской технической составляющей. Мы внимательно отслеживаем именно практическую реализацию этой инициативы и в частности деятельность пограничных ведомств Беларуси и России, которая может указывать на создание совместных постов для ведения радиоэлектронной разведки», - отметил представитель ГПСУ.

По его словам, очевидна высокая вероятность дальнейшего наращивания сотрудничества России и Беларуси в военной сфере и сфере безопасности, которое будет проявляться как в увеличении интенсивности проведения совместных военных мероприятий, в частности, с участием спецподразделений, так и в разведывательной деятельности с территории Беларуси, в частности, с использованием специальных технических средств России.

В то же время он заверил, что оперативная обстановка на границе с Беларусью остается абсолютно контролируемой и вполне прогнозируемой, и напомнил, что с августа прошлого года Госпогранслужба перешла на усиленную охрану границы с Беларусью.

В сентябре 2021 года на территории Беларуси пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения «ЗАПАД 2021». Эксперты рассматривают это мероприятие как одно из основных на пути поглощения самостоятельности этой страны РФ и видят опасность для Украины.

 
 
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Украинские пограничники готовы к рискам, связанным с будущими российско-белорусскими военными учениями «Запад-2021» на территории соседней Беларуси. Об этом заявил...
 
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