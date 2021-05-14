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После участия в телешоу Маск обеднел на $20 млрд

14.05.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В эфире он высмеял криптовалюты, а затем заявил, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины. Это привело к падению акций компании сразу на 15%, что уменьшило состояние Маска на $20 млрд.



Состояние основателя и гендиректора Tesla Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд с момента его появления в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Об этом сообщает Forbes.

До появления в роли ведущего телешоу 9 мая состояние бизнесмена оценивалось журналом в $166 млрд. На шоу он признался в наличии синдрома Аспергера (психическое расстройство, для которого характерны трудности в социальном общении, восприятии окружающего мира, а также наличие стереотипных интересов и занятий), посмеялся над своими бизнес-планами и в какой-то момент назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.

Слова Маска привели к падению стоимости криптовалюты более чем на 30% за сутки. 13 мая предприниматель заявил, что Tesla приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины. На этом фоне цена самой дорогой криптовалюты упала сразу на 17%, а позже опустилась до $47 тыс, пишет РБК.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В эфире он высмеял криптовалюты, а затем заявил, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины. Это привело к падению акций компании сразу на 15%, что...
 
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