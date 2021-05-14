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Месячную минимальную зарплату привяжут к средней зарплате

14.05.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Законом от 7.05.2021 № 98-З внесен ряд изменений в правила регулирования вопросов социальных нормативов и минимальной заработной платы.



Так, период пересмотра прожиточного минимума сокращен с пяти до трех лет. Кроме того, устанавливается, что бюджет прожиточного минимума будет служить основой для определения минимального размера алиментов и других выплат, предусмотренных актами законодательства, не связанных с минимальными государственными социально-трудовыми гарантиями.

Существенно меняется порядок определения месячной минимальной зарплаты. До сих пор она устанавливалась правительством ежегодно с 1 января с учетом экономических возможностей республиканского и местных бюджетов, а также нанимателей, потребностей работников в материальных благах и услугах, уровня занятости и производительности труда, прогнозного значения роста потребительских цен, уровня номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по республике, а также соотношения размеров месячной минимальной зарплаты и минимального потребительского бюджета. Теперь месячная минимальная зарплата будет устанавливаться правительством с участием республиканских объединений нанимателей и профсоюзов ежегодно с 1 января с учетом тех же факторов по предложению Национального совета по трудовым и социальным вопросам, но не ниже 30% прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, определенного в прогнозе социально-экономического развития страны на календарный год, соответствующий месяцу установления размера «минималки».

Отметим, что 30%-ный порог почти соответствует сложившейся в республике ситуации: с 1 января текущего года «минималка» — 400 рублей, а средняя зарплата в текущем году должна составить 1343,5 рубля. Получается, что нынешнее соотношение — 29,8%. Для сравнения: минимальная зарплата  в странах Евросоюза варьируется от €2202 в Люксембурге до €332 в Болгарии, а соотношение минимальной и медианной зарплаты — от 66% во Франции до 42% в Эстонии. Правда, минимальный размер оплаты труда официально установлен в 21 из 27 стран ЕС.

Между тем на социальном саммите Евросоюза в Порту 8 мая среди прочих вопросов обсуждалось принятие директивы ЕС, устанавливающей требования по «адекватной» минимальной заработной плате. При этом содокладчики Европейского парламента при поддержке профсоюзов и ряда ученых-экономистов требуют установить «порог приличия», гарантирующий, что установленная законом минимальная зарплата не может быть ниже 60% средней заработной платы ЕС и 50% средней заплаты в государствах — членах ЕС.

Фото: belrynok.by
 
 
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Законом от 7.05.2021 № 98-З внесен ряд изменений в правила регулирования вопросов социальных нормативов и минимальной заработной платы.
 
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