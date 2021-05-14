«Хороводное дело»: судят сына и отца, мужа и жену, и известного поэта





Хороводы на протестах в Бресте. Фото: Следственный комитет





Процесс начнется в суде Брестского района 14 мая в 10:00, который будет вести печально известный по политическим делам Сергей Маручак. На этот раз рассмотрят дела 12 человек, трое из них уже признаны политическими заключенными. Самый известный в этой дюжине – 59-летний пчеловод, поэт Николай Попеко, которому отказали в ознакомлении с материалами дела на родном языке. Если в третьей группе были мать и дочь, то в четвертой есть сын и отец – Арсений и Евгений Синяк. 19-летний Арсений признан политическим заключенным и с 9 февраля остается в СИЗО № 7. Оттуда же на суд будут привозить и 46-летнего Романа Яхина (он в Брестском СИЗО также с 9 февраля) и 34-летнюю Ольгу Глушень, которую задержали 4 марта.





пишет Белсат. Ни в одном процессе в этом деле под арестом не оказывалось столь много людей. Также по делу проходят супруги Андрей и Полина Ляшко, Роман Демидович, Марина Дорошук, Виктория Корольчук, Алеся Кремчанина, Светлана Марчук,Белсат.





Пока по «хороводному делу» осуждены 32 человека, они получили от года «домашней химии» до года и восьми месяцев колонии. До сих пор дело рассматривали суды Ленинского и Московского районов: события, из-за которых обвиняют людей, происходили на границе этих районов Бреста . Теперь же процесс состоится в суде Брестского района, который формально не имеет никакого отношения к этому делу.





Напомним, 13 сентября прошлого года в Бресте проходила очередная протестная акция. Люди маршем прошли по проезжей части проспекта Машерова и остановились на его пересечении с бульварами Космонавтов и Шевченко. Вдруг несколько сотен человек образовали хоровод. Была музыка, праздник, словно карнавал – так вспоминают те события очевидцы.





Разгонять хоровод приехал водомет, примененный впервые во время протестов в Беларуси. С тех пор брестчане называют этот перекресток водометным, а возбужденное позже уголовное дело стало называться хороводным.





Через несколько недель завели уголовное дело по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Для него силовики тщательно подбирали людей: просматривали камеры видеонаблюдения и материалы журналистов, задерживали и опрашивали брестчан. Число подозреваемых пошло на десятки: минимум 10 фигурантов этого дела до сих пор остаются в СИЗО № 7, а поиск участников тех событий следователи и милиция не прекращают до сегодняшнего дня. Можно сказать, что это одно из самых массовых уголовных политических дел в истории Беларуси: в качестве обвиняемых сейчас проходят более 70 человек.





ЧТО СЛЕДОВАТЕЛИ НАПИСАЛИ В МАТЕРИАЛАХ ДЕЛА?





Следствие утверждает, что «обвиняемые действовали в группе с другими лицами, которые на проезжей части громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, аплодировали, умышленно принимали активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и препятствовали нормальной работе транспорта, предприятий и организаций». Именно это зачитывают в суде государственные обвинители. Проще говоря, людей судят за то, что они вышли на перекресток, чем якобы помешали работе общественного и личного транспорта.





Также из-за этого сбился график работы расположенных вблизи торговых объектов. Простой троллейбусов составил более 29 часов, автобусов – более 5 часов. Ущерб троллейбусному парку оценили в 619 рублей 55 копеек, автобусному – на 40 рублей 37 копеек. Маршрутные такси ехали в объезд, киоски закрылись раньше, а ресторан «KFC» не работал 37 минут.





Однако большинство представителей этих предприятий в суде не имело к протестующим никаких претензий. Некоторые из обвиняемых добровольно возместили ущерб еще до начала судебного разбирательства, но на приговоры это не повлияло. Отметим, что за участие в том протестном марше некоторые уже были наказаны в рамках административного дела.