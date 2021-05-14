Сергей Жуков рассказал подробности знакомства со своей женой

Источник материала: Tut.by

Сергей Жуков старше своей жены Регины Бурд на девять лет. На момент знакомства с ней он был уже популярным артистом. В разговоре с журналом «Коллекция «Каравана историй» певец рассказал подробности их знакомства, пишет starhit.





«Когда нам было по двадцать, играл гормон и хотелось весь мир, — нашим фанаткам было лет по десять-двенадцать. Я выходил на сцену и видел в зале детей с косичками. А когда они выросли и превратились в красавиц, я уже был женат. Посмотрите на мою Регину! Кто от такой женщины захочет гулять?» — признается Сергей.

В подростковом возрасте Регину дразнили из-за внешности — больших глаз и пухлых губ. Девочка не пользовалась популярностью у мальчиков. «И на дискотеках в пионерском лагере ее никто не приглашал на медленный танец. Однажды, когда ей было лет тринадцать, она проплакала в уголочке под «Алешку» и хорошо запомнила эту песню. Лила слезы и мечтала влюбиться, как все девочки-тинейджеры», — рассказал Жуков.

Сергей долго ухаживал за Региной, боялся, что настойчивостью спугнет девушку. Они впервые поцеловались лишь через 10 месяцев после знакомства, а в гостях у нее музыкант и вовсе не появлялся, так как у Бурд очень строгий отец.

«Помню, как провожая ее домой в Медведково, доходил лишь до угла дома. Регина не позволяла идти вместе с ней к подъезду — вдруг папа из окна увидит. Я пытался спорить: «Тебе уже двадцать лет, не пятнадцать! Почему надо отчитываться перед отцом за то, с кем дошла до дома?!» Но она была непреклонна. И вот однажды мы договорились, что каждое «провожание» я буду делать на один шаг больше. Определенная игра, приятная обоим. В итоге через несколько месяцев я все-таки оказался перед дверью подъезда», — признался Сергей