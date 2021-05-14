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Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая
Источник материала: Tut.by
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м. Об этом пишет
Как сообщается на
Специалисты CNEOS не считают небесное тело опасным для нашей планеты. В целом в NASA не рассматривают объекты диаметром менее 152 м или пролетающие на расстоянии более 7,55 млн км как потенциально опасные.
Сближение с Землей сопоставимых по размерам с 2015 KJ19 небесных тел состоится 27 мая и 1 июля, однако, по расчетам ученых, они также пролетят на безопасном расстоянии от нашей планеты.
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Специалисты NASA не считают небесное тело опасным для нашей планеты.
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