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Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая

14.05.2021 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м. Об этом пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NASA

Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 14 мая небесное тело, получившее название 2015 KJ19, чьи размеры сопоставимы с высотой американского символа — Статуи Свободы, около 06.04 по времени Восточного побережья США (13.04 мск) приблизится на расстояние в 5,77 млн км к нашей планете, что более чем в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны. Скорость полета астероида составляет около 83 тыс. км/ч.

Специалисты CNEOS не считают небесное тело опасным для нашей планеты. В целом в NASA не рассматривают объекты диаметром менее 152 м или пролетающие на расстоянии более 7,55 млн км как потенциально опасные.

Сближение с Землей сопоставимых по размерам с 2015 KJ19 небесных тел состоится 27 мая и 1 июля, однако, по расчетам ученых, они также пролетят на безопасном расстоянии от нашей планеты.

 
 
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Специалисты NASA не считают небесное тело опасным для нашей планеты.
 
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