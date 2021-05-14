Биолог рассказал, как вырастить богатый урожай капусты. Вот пять правил

Источник материала: Tut.by

Капусту можно увидеть в огороде почти у каждого дачника. Но все ли знают, что нужно делать, чтобы получить богатый урожай этого овоща? О правилах выращивания капусты разных сортов рассказал биолог и автор популярного YouTube- канала для садоводов и огородников Иван Русских.



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Капуста — бело- и краснокочанная, незаслуженно забытая савойская, цветная, брюссельская, брокколи, листовая кале, кольраби, пекинская, китайская Пак-чой и еще пара-тройка других — любимый многими овощ, который содержит колоссальное количество питательных и биологически активных веществ, поддерживающих наше здоровье, красоту и молодость. Чтобы быть уверенным в качестве и свежести капусты, а также ее пользе и безопасности, многие огородники стараются вырастить урожай самостоятельно.

— И это правильно! Вспомним, что даже римский император Диоклетиан оставил трон ради выращивания капусты. И если уж императору было не зазорно растить капусту, то нам и подавно!

Растить капусту — дело, кажется, нехитрое. Однако, отмечает Иван, чтобы получить действительно достойный наших усилий урожай, стоит запомнить несколько простых правил.



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Правило № 1. Сеять сразу в грунт или через рассаду?

Большинство сортов капусты (а в их числе — кочанные, цветная, брокколи и брюссельская) надежнее выращивать через рассаду. Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное место — 30 дней. А вот кольраби, пекинскую (хибинская) и прочие листовые виды капусты вполне можно выращивать непосредственным посевом в грунт.

— Более того, кольраби можно высевать в несколько приемов, например каждые десять дней. Тогда вы сможете собирать вкусный урожай гораздо дольше, а не довольствоваться переросшей жесткой кочерыжкой, как частенько бывает.



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Правило № 2. Поливайте правильно.

Капуста — известный водохлеб. Однако в начале роста ее лучше не переливать. Пусть трудится и наращивает корни в поисках воды. Примерно через две недели после высадки рассады, особенно в отсутствие дождей, капусту следует начать поливать. Причем делать это надо обильно, чтобы вода проникла на глубину 30−40 см — туда, где находится основная масса корней.

В случае частого и поверхностного полива капуста сформирует слабую, страдающую от засухи корневую систему. Хорошего урожая от таких растений ждать не придется.

— Для того чтобы потратить меньше воды на правильный полив, возле каждого растения сделайте ломом или черенком от тяпки лунки около 30 см глубиной и поливайте капусту в них. Такие лунки понадобятся и для подкормок. На одно активно растущее растение капусты необходимо по крайней мере пять литров воды один раз в неделю, а то и больше и чаще, если пришла засуха.



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Правило № 3. Кормите капусту, если хотите, чтобы она накормила вас.

Кормите капусту щедро, советует Иван. Для формирования большого урожая капусте нужны как минеральные, так и органические удобрения. Регулярные подкормки, совмещенные с поливом, являются лучшим способом доставить питательные вещества растениям.

— Обязательно готовьте жидкий компост на основе сорняков, выполотых в саду и огороде (50:50 зеленой массы и воды). Раствор такого компоста 1:10, сдобренный одной столовой ложкой монофосфата калия, является отличным источником всех необходимых капусте питательных веществ. Для предотвращения избыточного накопления нитратов не забывайте два-три раза за сезон подкормить растения хелатом железа, который несложно приготовить самостоятельно: растворите по одной чайной ложке лимонной кислоты и железного купороса в ведре воды и полейте каждое растение в дозе 0,3−0,5 л на растение.

Для обеспечения капусты питанием в течение длительного времени — по крайней мере до половины срока ее выращивания — Иван делится фирменным рецептом минеральной заправки лунки для высадки рассады (в расчете на одну лунку):

1 столовая ложка золы;

1 столовая ложка доломитовой муки;

0,5 чайной ложки кальциевой селитры;

1 чайная ложка двойного суперфосфата, но лучше монофосфата калия.

Засыпав все компоненты в лунку и перемешав их с землей, прикройте этот питательный слой почвой слоем не меньше десяти сантиметров. Это защитит нежные молодые корни от высокой концентрации удобрений.

— Если ваша рассада капусты уже высажена, то делайте ставку на регулярные жидкие подкормки.



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Правило № 4. Защищайте от болезней.

Одной из наиболее злостных причин потери урожая капусты является кила. Эта болезнь бьет в самое дорогое: повреждает корни. Не будет хороших корней — не жди урожая.

— Высаживая рассаду, а тем более приобретая ее на базаре, внимательно осматривайте корни. При обнаружении на корнях утолщений без сожаления выбрасывайте такие растения. Мало того что они и сами являются бесперспективными, так еще принесут заразу на редис и прочие крестоцветные растения.

Чтобы снизить риски возникновения вспышек килы, никогда не используйте физиологически и химически кислые азотные удобрения: сульфат аммония, аммиачную селитру и другие. Также воздержитесь от посева крестоцветных сидератов (горчица, редька масличная, рапс) на участке, предназначенном для выращивания капусты.

— При высадке рассады заглубите растения до настоящих листьев. И помните, что никакие препараты меди или фунгициды не спасут капусту от килы! Готовя участок для капусты, не забывайте о необходимости известкования почвы. Для этой цели подойдет и древесная зола: понадобится примерно один литр золы для обработки одного кв. м участка.

Еще одной головной болью капусты является фузариоз. Патогенный гриб вселяется в корни, проникает в сосудистую систему растения и вызывает его гибель.

— Для профилактики повреждения капусты фузариозом при посадке рассады или посеве семян вносите в почву препараты триходермы, сразу после посадки пролейте биологическим препаратом «Стимул» или «Флорис» с добавлением двух граммов на десять литров борной кислоты. Препараты будут стимулировать рост корней и защитят от фузариоза. Впоследствии совмещайте поливы и подкормки капусты с внесением препаратов сенной палочки («Бактоген», «Антилус», «Бактофит», «Алирин» и другие). В этом случае прочие болезни (слизистый бактериоз, разные пятнистости) уже будут не страшны.



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Правило № 5. Защищайте от вредителей.

Многочисленные вредители капусты как будто знают о ее пользе для здоровья! Поэтому они ненасытны и многочисленны.

— Тли, мотыльки, блошки и всевозможные гусеницы не оставят вам и кочерыжки, если не сдерживать их дурные наклонности.

От крестоцветной блошки и рапсового мотылька, а также против прочих вредителей в начале развития капусты Иван рекомендует использовать либо опудривание влажных листьев смесью табачной пыли и золы 1:1, либо пролив рассады до и после высадки системными инсектицидами, например «Актара».

— Помните, что после использования таких синтетических инсектицидов запрещено употреблять урожай в пищу в течение 30 дней! Так что первый вариант мне нравится больше.

От гусениц биолог рекомендует запастись препаратом «Лепидоцид», а от тлей — обычным хозяйственным мылом. Опрыскивание раствором 100 г натертого мыла на 10 л воды действует вполне эффективно.

— Как видите, вырастить любую капусту безопасно и эффективно совсем не сложно! Затраченные же усилия на получение урожая многократно вернутся пользой для здоровья и хорошим настроением!