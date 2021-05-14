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Google Pixel 6 появился на рендерах в необычном дизайне
Источник материала: Onliner
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Модели Google Pixel 6 будет оснащена двумя фотосенсорами, а Pixel 6 Pro — тремя. Характеристики камер пока не названы. Передние панели окажутся безрамочными, фронтальная камера расположена в верхней части и врезана в дисплей.
Техноблогер Макс Вейнбах в своем Twitter сообщил: по его информации, дизайн Pixel 6 действительно будет как на рендерах, а вот цвета станут другими в серийной модели.
Сроки премьеры не сообщаются, но представить семейство Google Pixel 6 должны не позднее октября этого года.
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