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Google Pixel 6 появился на рендерах в необычном дизайне

14.05.2021 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На YouTube-канале Front Page Tech появился ролик с рендером Google Pixel 6. Новое поколение смартфона получит оригинальный дизайн задней крышки с выступающим блоком камер на всю ширину панели.

Модели Google Pixel 6 будет оснащена двумя фотосенсорами, а Pixel 6 Pro — тремя. Характеристики камер пока не названы. Передние панели окажутся безрамочными, фронтальная камера расположена в верхней части и врезана в дисплей.

Google Pixel 6 появился на рендерах в необычном дизайне

Google Pixel 6 появился на рендерах в необычном дизайне

Google Pixel 6 появился на рендерах в необычном дизайне

Техноблогер Макс Вейнбах в своем Twitter сообщил: по его информации, дизайн Pixel 6 действительно будет как на рендерах, а вот цвета станут другими в серийной модели.

Сроки премьеры не сообщаются, но представить семейство Google Pixel 6 должны не позднее октября этого года.

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На YouTube-канале Front Page Tech появился ролик с рендером Google Pixel 6. Новое поколение смартфона получит оригинальный дизайн задней крышки с выступающим блоком камер на всю...
 
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